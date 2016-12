El Patagónico | Deportes - 14 diciembre 2016 El 'Fútbol Para Todos' termina a fin de año pero la pantalla para 2017 está "en blanco" La finalización prematura del contrato quedó confirmada por el Comité de Regularización de la AFA. De esa manera, aumentó la preocupación de los clubes ante la falta de ingresos.

La finalización prematura del contrato de Fútbol para Todos confirmada ayer por el Comité de Regularización de AFA dejó "en blanco" la pantalla para los campeonatos de 2017 y aumentó la preocupación de los clubes ante la falta de ingresos que, por esa vía, constituyen la mayor fuente de recursos de las instituciones.

Los presidentes Rodolfo D'Onofrio (River Plate), Víctor Blanco (Racing Club), Eduardo Spinosa (Banfield) y José Lemme (Defensa y Justicia) junto a los vices Marcelo Tinelli (San Lorenzo), Darío Richarte (Boca Juniors) y el secretario general de Independiente, Héctor Maldonado, entre otros, se reunieron ayer con el vicetitular del Comité de Regularización, Javier Medín, quien les informó oficialmente que el contrato de Fútbol para Todos perderá vigencia desde el 1 de enero del año próximo.

Al finalizar el encuentro, Tinelli confirmó esta información, avisó que el gobierno nacional los citó para el jueves a las 15 a través del secretario general de la presidencia, Fernando De Andreis.

"La situación es complicada porque no nos pusimos de acuerdo con Turner y Fox, pero el jueves podemos negociar con ver que es lo que el gobierno quiere. Hoy ya nos notificaron que Fútbol para Todos finalizará el 31 de diciembre", apuntó el empresario televisivo respecto de este contrato que debía concluir recién el 1 de setiembre de 2019.

"El gobierno puede rescindir ese contrato, pero después tendrá que resarcir a la AFA y el tema se puede judicializar. Turner y Fox nos hicieron una oferta muy baja (2.200 millones de pesos contra los 3.500 millones pretendidos por los clubes) y además no se puede firmar un contrato por 15 años", remarcó.

Tinelli advirtió también que hoy "no está pensado que cada club negocie su propio contrato con la televisión. Pero eso sí, el dinero lo tenemos que conseguir de otra manera, y el gobierno nos tiene que informar el próximo jueves sobre la metodología de la rescisión del contrato con Fútbol para Todos".

"Ante este panorama la AFA puede salir a pedir un préstamo hasta que salga el acuerdo con alguna empresa, y de no ser así habrá que llamar a una licitación, aunque esto se extendería por un espacio no menor a los próximos tres meses, con lo que el próximo campeonato empezaría sin televisión", explicó el vice sanlorencista.

"Lo que pasa es que la decisión del gobierno de terminar con Fútbol para Todos llegó tarde, porque todos pensábamos que iba a continuar al menos hasta junio del año próximo, cuando finalizará el presente campeonato. De todas formas hay mucha gente interesada en el fútbol argentino", reflexionó quien fuera también vicepresidente de AFA durante el fugaz paso de Luis Segura como sucesor interino del fallecido Julio Grondona.

En tanto Medín, en diálogo con Télam aseguró anoche que no ve "en el horizonte, un fútbol sin televisión. Creo que por medios privados o estatales, el fútbol tendrá televisión", apreció.

Sin embargo y por las dudas, el tesorero del Comité de Regularización y hombre fuerte del fútbol del interior, Pablo Toviggino, ya está gestionado un préstamo de 800 millones de pesos, con un piso de 700.000.000, en un acuerdo con los bancos Macro, San Juan y Santa Fe, como paliativo para el caso de que efectivamente el fútbol se quede sin pantalla.

Y el máximo referente del ascenso, el titular de Barracas Central, Claudio 'Chiqui' Tapia, refrendó lo actuado por Toviggino al anticipar que ese dinero "sería destinado a la implementación del canal AFA TV", que en definitiva parece ser hoy por hoy el único con posibilidades de transmitir el fútbol.

"Y en cuanto a la reunión que mantuvimos con la empresa Adidas en su sede de Alemania la semana pasada junto con Armando Pérez (presidente de la Comisión) y Carolina Cristinziano (secretaria), fue altamente efectiva, se extendió por espacio de toda una jornada y se habló en inglés", le siguió contando Medín a Télam.

"Una de las grandes preocupaciones que tenían ellos pasaba por la venta de camisetas de la selección argentina falsas. De todas maneras no llegamos a ningún acuerdo para incrementar los valores del contrato que tienen con AFA porque para acordar algo, primero quieren que haya un presidente formal", amplió Medín.

Mientras todo esto pasaba, los clubes de primera presentaban anoche una nota ante el Comité de Regularización para que en el nuevo estatuto haya 22 asambleístas de primera, 12 del ascenso y 6 de los denominados "grupos de interés". Es que en el borrador que en principio habría aprobado la FIFA, los de la A están en minoría para todo, empezando por las negociaciones sobre el reparto del dinero de la televisión.

