El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 19 agosto 2017 El futsal juega la octava fecha de la Zona Honor Campeonato Lanús se medirá con Casino Futsal, UOCRA se las verá con MyL, mientras que Auto Lavado El Tiburón chocará con Clear en los tres partidos que se jugarán por esa instancia. Además, La Cumbre se medirá con Deportivo DM/La Vecindad en el partido por el tercer puesto de la categoría A.

Esta tarde desde las 18:00 continuará en el gimnasio municipal 2 la definición del torneo Apertura 2017 del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, se estará jugando la octava fecha de la Zona Honor Campeonato. En primer lugar se medirán Lanús y Casino Futsal, luego chocarán UOCRA con MyL y a continuación, se enfrentarán Auto Lavado El Tiburón y Clear.

Cabe destacar que hasta el momento el clasificado para las semifinales del certamen es Inter FC, mientras que luchan por ese objetivo otros tres equipos. Luego de los partidos mencionados, se disputará el partido por el tercer puesto de la categoría A entre La Cumbre Futsal y Deportivo DM/La Vecindad.

La actividad continuará mañana, pero en el gimnasio municipal 1 con dos partidos de la séptima fecha de la Zona Honor Campeonato. Primero jugarán Auto Lavado El Tiburón con UOCRA, luego se enfrentarán Lanús con MyL y a continuación llegará la final de la división A entre Patagonia FC y Cepatacal, destacando que estos dos equipos ya aseguraron su lugar en la División de Honor del torneo Clausura de este año.

El lunes, aprovechando el feriado, también habrá acción en el municipal 1. Se jugarán tres partidos de la promoción y dos de la Zona Honor Campeonato.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 2

18:00 Lanús vs Casino Futsal: Honor Campeonato, 8ª fecha.

19:20 UOCRA vs MyL; Honor Campeonato, 8ª fecha.

20:40 Auto Lavado El Tiburón vs Clear; Honor Campeonato, 8ª fecha.

22:00 La Cumbre Futsal vs Deportivo DM/La Vecindad; A, 3° puesto.



Mañana en el gimnasio municipal 1

19:00 Auto Lavado El Tiburón vs UOCRA; Honor Campeonato, 7ª fecha.

20:20 Lanús vs MyL; Honor Campeonato, 7ª fecha.

21:40 Patagonia FC vs Cepatacal; A, final.



Lunes en el gimnasio municipal 1

17:30 Real Sur vs Fuerte Apache; A4-B4, Promoción.

18:00 Flamengo vs Clear; Honor Campeonato, 7ª fecha.

19:20 Casino Futsal vs Inter FC; Honor Campeonato, 7ª fecha.

20:30 Club La Mata vs 3° A; Promoción ida.

21:40 Seven & Eleven vs 4 A; Promoción ida.

