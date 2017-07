Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 18 julio 2017 El futsal mayor definió a cuatro campeones La Unión Futsal se coronó en la B1, Futsaleros en la B2, Futuros del Fuchs en la B3 y Rotisería Jamemú se consagró en la B4. Además, Alar Sur y Jomar conservaron la categoría, mientras que Bric SRL Futsal logró el ascenso a la A3.

El último fin de semana se definieron cuatro campeones del torneo Apertura 2017 que organiza la comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, resultaron campeones La Unión Futsal (B1), Futsaleros (B2), Futuros del Fuchs (B3) y Rotisería Jamemú (B4).

La Unión Futsal le ganó en la final a Sport Boys 'B', Futsaleros se impuso a Carnicería Malvinas Sur, Futuros del Fuchs le ganó a Casino Club, mientras que Jamemú venció a Mutual UOCRA.

Cabe destacar que los perdedores de la final deberán jugar la promoción por ascender de categoría.

Asimismo, por la Zona de Honor Campeonato, Inter derrotó 8-2 a Lanús, mientras que Auto Lavado El Tiburón derrotó 7-2 a Flamengo.

Y por la cuarta fecha de la Permanencia, hubo triunfos de Los Amigos FC, Transporte Caamaño, La Cigarra y Seven & Eleven, este último le ganó los puntos a Sindicato Petrolero.

Con respecto a la categoría A1, donde se jugó el segundo cruce eliminatorio, los que siguen en competencia son El Lobito y La Plaza FC.

En la A2, mientras tanto, Vas x Más se clasificó para la final del certamen, instancia en la que se las verá con La Cumbre Futsal. Además, en la A3 también se jugaron los segundos cruces de eliminación. Siguen en competencia Puerto Nuevo y Cepatacal, y en la A4, Deportivo DM-La Vecindad avanzó a la final donde lo aguarda La Proveeduría.

Asimismo, se jugaron los partidos por las promociones. Alar Sur conservó su lugar en la A1, Jomar hizo lo propio en la A2, mientras que Bric SRL ascendió a la A3, y el partido que Real Sur y Fuerte Apache, que igualaban 1-1, fue suspendido.



PANORAMA



ZONA DE HONOR CAMPEONATO

- Inter 8 (Darío Carrizo 3, Pablo Muñoz, Leonardo Piñero 3 y Maximiliano Scolari) /

Lanús 2 (Gabriel Almonacid y Jorge Romero).

- Auto Lavado El Tiburón 7 (Brian Oyarzo 3, Matías Cárcamo 2, Néstor Endrinal y Luciano Vargas) / Flamengo 2 (Aníbal Núñez y Alan Figueroa).



ZONA DE HONOR PERMANENCIA (4ª fecha)

- Los Amigos FC 7 (Vladimir Cano, Leonardo Domínguez 2, Gonzalo Pérez 3 y Cristian Zambrano) / La Mata 2 (Gabriel Pichl y Edgardo Uribe).

- Transporte Caamaño 3 (José Ojeda 2 y Ariel Urra) / San Lorenzo Futsal 2 (Mauro Guzmán y Mauro Rubio).

- La Cigarra 6 (Bruno Barría 2, Antonio Pinda 2, Ramiro Toloza y Enzo Carrillo) / Juan XXIII 1 (Alberto Jouri).

- Sindicato Petrolero (0) PP / Seven & Eleven (2) GP.



CATEGORA A2 (semifinal)

Ida

- Vas x Más 1 (Matías Ovalle) / Río Sur 2 (Nicolás Caucaman 2).



Revancha

- Río Sur 0. Alargue 1 (Nicolás Caucaman) / Vas x Más 3 (Luciano Delgado, Brian Gordillo y Julián Lacho). Alargue 2 (Dante Mattiacci).

Final: La Cumbre Futsal vs Vas x Más.



CATEGORIA A4 (semifinal)

Ida

- Deportivo DM/La Vecindad 5 (Sebastián Barrientos, Leonardo Guerrero, Emiliano Loncón, José Mansilla y Andrés Vargas) / Huracán 3 (Joel Almonacid 2 y José Hernández).



Revancha

- Huracán 5 (Joel Almonacid 2, José Hernández, Mauro Manrique y Leandro Maldonado). Alargue 0 / Deportivo DM/La Vecindad 3 (Marcos Chávez, José Mansilla y Andrés Vargas). Alargue 3 (Sebastián Barrientos y Manuel Gómez Cárdenas).

Final: La Proveeduría vs Deportivo DM /La Vecindad.



CATEGORIA A1 (2° cruce eliminatorio)

- El Lobito 4 (Agustín Alaniz, Diego Belisle y Alexis García 2) / Malandras FC 1 (Alan Gago).

- San Cayetano 0 / La Paza FC 2 (Augusto Cárcamo y Cristian Villegas).



CATEGORIA A3 (2º cruce eliminatorio)

- Panadería San Cayetano 2 (Darío Barrientos y Pablo Páez) / Puerto Nuevo 3 (Damián Goñi, Ezequiel Núñez e Ignacio Silvestri).

- Transporte Paredes 3 (Diego Alvarez y Jonathan Molina 2) / Cepatacal 7(Juan Carlos Cárdenas 2, Facundo Villarroel y Fabián Zúñiga 4).



CATEGORIA B1 (final)

Ida

- Sport Boys 'B' 2 (Sebastián Paillán 2) / La Unión Futsal 4 (Federico Alfredo y Tomás Morón 3).



Revancha

- La Unión Futsal 7 (Federico Alfredo 4 y Tomás Morón 3) / Sport Boys 'B' 2 (Jonathan Oyarzo y Sebastián Paillán).

Campeón: La Unión Futsal.

Subcampeón: Sport Boys 'B' (jugará la promoción por ascender)

3º puesto: San Viernes



Goleador

Tomás Morón La Unión Futsal 25



Valla Menos Vencida:

La Unión Futsal (-20 goles en contra).



CATEGORIA B2 (final)



Ida

- Carnicería Malvinas Sur 2 (Gabriel Barría y Daniel Muñoz) / Futsalero 4 (Miguel Paredes 2, Lucas Rementería y Diego Zalasar).



Revancha

- Futsalero: 5 (Hugo Chávez, Alejandro Davi, Miguel Paredes y Lucas Rementería 2) /

Carnicería Malvinas Sur 5 (Ernesto Barría, Ezequiel Lastra, Daniel Muñoz 2 y Brian Valdez).

Campeón: Futsaleros.

Subcampeón: Carnicería Malvinas Sur (jugará la promoción por ascender).

3º puesto: Gesta de Malvinas

Goleador:

Daniel Muñoz (Carnicería Malvinas Sur) 21



Valla Menos Vencida:

Futsalero (-27 goles en contra).



CATEGORIA B3 (final)



Ida

- Futuros del Fuchs 1 (Cristian Pacheco) / Casino Club 1 (Elías Méndez).



Revancha

- Casino Club 2 (Cristian Chaile y Facundo Villarroel) / Futuros del Fuchs 3 (Marcos Abejar, Jonathan Saldivia y Roni Tiznado).

Campeón: Futuros del Fuchs.

Subcampeón: Casino Club (jugará la promoción por ascender).

3º puesto: Bric SRL Futsal

Goleador:

Cristian Pacheco (Futuros del Fuchs) 14

Valla Menos Vencida:

Casino Club (-12 goles en contra).



CATEGORIA B4 (final)

Ida

- Rotisería Jamemú 5 (Julián Bahamonde 2, Jorge Lasso, Facundo Mardones y Héctor Vega) / Mutual UOCRA 1 (Miguel Téllez).



Revancha

- Mutual UOCRA 5 (Andrés Asencio, Claudio Cárcamo, Giménez Facundo y Nicolás Hernández 2).

- Rotisería Jamemú 7 (Julián Bahamonde 2, Jorge Lasso 2, Agustín Madami y Facundo Mardones 2).

Campeón: Rotisería Jamemú.

Subcampeón: Mutual UOCRA (jugará la promoción por ascender).

3º puesto: Fuerte Apache.

Goleador:

Julián Bahamonde (Rotisería Jamemú) 28



Valla Menos Vencida:

Rotisería Jamemú (-18 goles en contra).



PROMOCION A1-B1

- Alar Sur 5 (Lucas Alvarado, Christian Barrientos, Néstor Cuenca y Tomás Yáñez 2) / San Viernes 2 (Diego Arteaga 2).

Alar Sur mantuvo la categoría en la A1.



PROMOCION A2-B2

- Jomar 4 (Carlos Guizzo 3 e Ivo Zelaya) / Gesta de Malvinas 3 (César Leal, Sebastián Vargas 2).

Jomar mantuvo la categoría en la A2.



PROMOCION A3-B3

- Manantiales FC 1 (Alberto Aguilar) / Bric SRL Futsal 4 (Franco Bustos 2, Diego González y Maximiliano Jerez).

Bric SRL ascendió a la categoría A3.



PROMOCION A4-B4

- Real Sur 1 (Walter Farías) / Fuerte Apache 1 (Marcelo Neira) (partido suspendido).



Fuente: