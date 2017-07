Seguir en Twitter: @ Por Ricardo Vargas El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 22 julio 2017 El futsal oficial sigue con toda la definición del torneo Apertura Se destacan las finales de ida entre Deportivo DM/La Vecindad con La Proveeduría por la A3 y Vas x Más-La Cumbre Futsal por la A2. También se jugarán semifinales y partidos de la promoción.

La comisión de la Categoría Principal de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia continuará esta tarde desde las 15 en el gimnasio municipal con la disputa del torneo Apertura 2017.

En ese contexto y dentro de la programación, se destacan dos finales de ida. Una de ellas la protagonizarán Deportivo DM/La Vecindad con La Proveeduría por la A4, mientras que por la A3 jugarán Vas x Más y La Cumbre Futsal.

Además, y abriendo la jornada se medirán El Portu con Carnicería Malvinas Sur y Nuevo Sur ante Sport Boys 'B' por las promociones de las categorías A2-B2, y A1-B1, respectivamente.

Por las semifinales de ida se enfrentarán Puerto Nuevo con Cepatacal por la A3 y El Lobito ante La Plaza por la A1.

Cerrando la programación de hoy jugarán por la cuarta fecha de la Zona Honor Campeonato, MyL y Flamengo.

Mañana, mientras tanto, continuará la acción en el mismo escenario de juego, como así también el complejo Huergo del barrio General Mosconi.



PROGRAMA



Hoy en el gimnasio municipal 1

15:00 El Portu vs Carnicería Malvinas Sur; Promoción, A2-B2.

16:00 Nuevo Sur vs Sport Boys 'B'; Promoción, A1-B1.

17:00 Puerto Nuevo vs Cepatacal; A3, Semifinal ida.

17:50 El Lobito vs La Plaza FC; A1, Semifinal ida.

18:40 Deportivo DM/La Vecindad vs La Proveeduría; A4, final ida.

19:30 Vas x Más vs La Cumbre Futsal; A2, final ida.

20:30 MyL vs Flamengo; Honor Campeonato, 4ª fecha.



Mañana en el gimnasio municipal 1

15:00 Club La Mata vs Seven & Eleven; Honor Permanencia, 5ª fecha.

16:20 Los Amigos vs Juan XXIII; Honor Permanencia, 5ª fecha.

17:40 La Proveeduría vs Deportivo DM/La Vecindad; A4, final revancha.

18:40 La Cumbre Futsal vs Vas x Más; A2, final revancha.

19:40 Auto Lavado El Tiburón vs Casino Futsal; Honor Campeonato, 4ª fecha.

21:00 Clear vs UOCRA Comodoro; Honor Campeonato, 4ª fecha.



Mañana en el Complejo Huergo (parquet)

16:00 Carlos Automotores vs Casino Club; Promoción, A3-B3.

17:00 Los Vera vs Mutual UOCRA; Promoción A4-B4.

18:00 Cepatacal vs Puerto Nuevo; A3, semifinal revancha.

19:00 La Plaza FC vs El Lobito; A1, semifinal revancha.

20:00 La Cigarra vs San Lorenzo Futsal; Honor Permanencia, 5ª fecha.



