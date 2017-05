El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 13 mayo 2017 El futsal oficial tiene acción en el Huergo En total serán 20 los partidos que se jugarán en las canchas de cemento del complejo que se encuentra en el barrio General Mosconi.

La comisión de la Categoría Principal del fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde en el complejo Huergo (canchas de cemento) una nueva fecha del torneo Apertura 2017.

En ese contexto, la actividad se llevará a cabo en la cancha 1 con una programación de diez partidos, mientras que en la cancha 3, se llevarán a cabo otros diez encuentros.

La programación en la cancha 1 con el partido que animarán a primera hora Aldaba Futsal y Bric SRL Futsal que corresponde a la séptima fecha de la categoría B3. Mientras que en la cancha 3, la acción arrancará con el duelo entre Juventus y Belgrano Nuevo de la división B4.



PROGRAMA



Hoy en el complejo Huergo– 7ª fecha

Cancha 1

15:00 Aldaba Futsal vs Bric SRL Futsal; B3.

15:50 El Progreso vs Futuros del Fusch; B3.

16:40 26 de Setiembre vs Casino Club 'B'; B3.

17:30 Lyon vs Acumuladores Austral; B3.

18:20 Deportivo Fénix vs Donatello Garment; B3.

19:10 UOM Comodoro vs Puerto Argentino; B1.

20:00 Deportivo La Amistad vs Ramone Steone; B1.

20:50 Deportivo Nelson Godoy vs Los Pibes; B1.

21:40 San Viernes vs La Unión Futsal; B1.

22:30 Sport Boys B vs Branca FC; B1.



Cancha 3

15:00 Juventus vs Belgrano Nuevo; B4.

15:50 Mutual UOCRA vs Rotisería Jamemu; B4.

16:40 5Control vs Asociación Juana Sosa; B4.

17:30 Fuerte Apache vs Atleti Futsal; B4.

18:20 15 de Diciembre vs Parrilla El Búlgaro; B4.

19:10 Carnicería Malvianas Sur vs Futsalero; B2.

20:00 CFC vs Neumáticos del Sur; B2.

20:50 Gesta de Malvinas vs Imperial; B2.

21:40 La 232 vs Club Astra; B2.

22:30 Patagonia Sur vs Los Santos; B2.

