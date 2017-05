El Patagónico | Deportes - 06 mayo 2017 El futsal promocional disputa 17 partidos entre hoy y mañana

La Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia desplegará este fin de semana una nueva fecha del torneo Apertura 2017 para sus categorías Menor, Cadete y Juvenil, como así también para el certamen de las divisiones infantiles.

Hoy, en las canchas de cemento del Complejo Huergo, la acción dará comienzo a las 15:00, mientras que mañana, en el mismo gimnasio pero en la cancha de parquet, la actividad arrancará a las 10:00.



PROGRAMA



HOY EN EL HUERGO (CANCHA DE CEMENTO)



15:00 Lala's vs Casino Club 'A'; Menor, 5ª fecha.

15:40 Casino Club vs El Lobito; Cadete, 4ª fecha.

16:30 FUSPU vs La Cigarra; Menor, 5ª fecha.

17:10 Transporte Doble B vs El Lobito; Menor, 5ª fecha.

17:40 La Súper vs Flamengo; Menor, 5ª fecha.



MAÑANA EN EL HUERGO (PARQUET)



10:00 Apaches Futsal vs Casino Club 'A'; Menor, 4ª fecha.

10:40 Olimpo vs Los Ases; Infantil 05-06, 4ª fecha.

11:20 Apaches Futsal vs Casino Club 'B', 5ª fecha.

12:00 Flamengo vs Dragones; Infantil 05-06, 4ª fecha.

12:40 Los Andes vs Asturiano; Infantil 05-06, 4ª fecha.

13:20 Racing Comodoro vs CIPA; Infantil 05-06, 4ª fecha.

14:00 Apaches Futsal vs Juanes Motos; Cadete, 3ª fecha.

14:50 Flamengo vs Sport Boys; Cadete, 4ª fecha.

15:40 Apaches Futsal vs Parma FC; Cadete, 4ª fecha.

16:30 UOCRA vs San Lorenzo Futsal; Juvenil, 5ª fecha.

17:20 Juan XXIII vs Flamengo; Juvenil, 4ª fecha.

18:10 La Súper vs Casino Club; Juvenil, 4ª fecha.

