El Patagónico | Regionales | TARIFAS - 05 enero 2017 El gas envasado registró un aumento del 12,5 por ciento Numerosos clientes de Surgas ayer se encontraron con el incremento de precios que decidió la firma en la venta de gas envasado. La garrafa de 10 kilos salía $120 y pasó a costar $135. Los envases de 15 y 45 kilos también sufrieron la suba del 12,5 por ciento. La concejal Sirley García recordó que el año pasado efectuó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por la falta de regulación en el precio de ese producto de primera necesidad y aún no obtuvo respuestas.

En el período de los últimos dos años el gas envasado sufrió distintos aumentos luego de la quita del subsidio que durante muchos años mantenía la garrafa de 10 kilos a un valor accesible para las familias de bajos recursos. En ese entonces el envase tenía un costo de $16.

A partir de esa política de 2015 el mismo envase pasó a valer $80, aunque muchas personas accedieron al programa con que el Estado nacional cubría una porción importante de ese valor y lo devolvía en forma de subsidio.

Con el comienzo del actual Gobierno nacional, durante el año pasado la misma garrafa pasó a costar $100 y a los pocos meses saltó a $120, valor que se mantuvo hasta el martes.

A partir de ayer la distribuidora Surgas aumentó el costo de la garrafa de 10 kilos a $135, lo que refleja un incremento del 12,5 por ciento.

Se trata de un producto esencial para las familias que carecen del servicio de gas natural en distintos barrios de la zona norte y sur de esta ciudad.

Con los nuevos aumentos la garrafa de 15 kilos pasó a valer $203 y el tubo de 45 kilos cuesta $785. Mientras las microgarrafas tiene un costo de recarga de $20 por kilo, según indica un cartel de la empresa distribuidora que funciona sobre la avenida Yrigoyen 3850 del barrio Industrial.



PRECIOS TOPES



Respecto del aumento de precios, la concejal por el Frente para la Victoria, Sirley García, explicó a El Patagónico que si bien existe un precio tope que propone la Ministerio de Energía de la Nación, la regulación es ambigua debido a que habilita a cada distribuidor establezca su propio precio.

Por esa razón, la edil el año pasado hizo una denuncia ante la sede local de la Defensoría del Pueblo para que tome una postura por la falta de regulación de los costos del gas envasado y buscar así la forma que los usuarios de garrafas no se vean perjudicados.

Las presentaciones aún no fueron contestadas por la mencionada defensoría. "Le están esquivando al bulto”, afirmó la concejal. Además cree que en la época invernal “se van a disparar los precios mal”, vaticinó.

No obstante, la legisladora municipal adelantó que seguirá insistiendo para que exista una regulación de las distribuidoras de gas envasado y si es necesario recurrirá a la ayuda de algún legislador nacional para obtener respuestas, aseguró.

