El "Globo" recibe a Olimpia en busca de la primera alegría en el Federal B

Huracán de Comodoro Rivadavia recibirá esta tarde a Olimpia Juniors de Caleta Olivia, que viene de ganar en el debut, en el estadio municipal de kilómetro 3 desde las 15. El árbitro del segundo capítulo del torneo Federal B será el trelewense Guillermo Ulloa.

El "Globo" espera repetir la misma alineación que empató sin goles frente a la Comisión de Actividades Infantiles. El entrenador Jorge Montesino probó variantes en la semana, sobre todo en el mediocampo y en la delantera, teniendo en cuenta que Tobías Gorosito y Jonathan Lezcano acusaron cuadros gripales que no les permitió entrenar a la par de sus compañeros.

Sin embargo la intención del DT siempre fue mantener los mismos once con Matías Llanos en el arco; Sebastián Benites, Maximiliano Biasussi, Ezequiel Llesona e Iván Calfú en el fondo, mientras que los volantes serán Lucio Barroca, Tobías Gorosito, Gabriel Bustos y Jeremías Asencio junto a los delanteros Jonathan Lezcano y Jorge Romero Villarroel.

El conjunto comodorense sabe que el plantel va a mejorar en lo futbolístico con el correr de los partidos, y esta tarde tendrá una buena chance de comenzar a sumar de a tres. Frente al "Azzurro" no mereció perder pero tampoco estuvo fino en la definición. Y esta tarde tendrá enfrente al único equipo que comenzó con un triunfo el Federal B.

El conjunto que dirige Carlos Carrizo logró dar vuelta el resultado frente a Estrella Norte 2-1, y sumó los primeros tres puntos. Los caletenses saben que no será sencillo llevarse una victoria de Comodoro, pero tampoco vendrán a ver qué hace el rival. Por esa razón, el cuerpo técnico mantendría los mismos once que ganaron el pasado fin de semana en el estadio municipal de Caleta Olivia. En la victoria anotaron Claudio Lizarraga y Fernando Juárez. En el elenco santacruceño están el ex Petroquímica Juan Pablo Celone bajo los tres palos, y también está el ex CAI y Jorge Newbery Fernando Méndez.