El Patagónico | Regionales | POLITICA - 31 enero 2017 El gobernador acompaña ciertos cambios en Ley de Migraciones El gobernador Mario Das Neves acompañó las modificaciones que a la Ley de Migraciones está impulsando el Gobierno nacional. En conferencia de prensa, el mandatario provincial dejó en claro que no se trata de perseguir a los extranjeros sino de dar una cobertura adecuada de seguridad. “Se tienen que fijar políticas”, advirtió.

En conferencia de prensa, el gobernador fijó su opinión favorable respecto a las modificaciones a la Ley de Migraciones efectuadas por el Gobierno nacional y argumentó: "hay que tener mucho cuidado, pero que hay que controlar hay que controlar".

"Siempre lo he dicho, y no ahora, y soy hijo de inmigrantes, una persona que quiere entrar al país tiene que fijar un domicilio, y que actividad", y afirmó que "si viene de turista o si viene a cumplir actividad que diga dónde. Eso pasa en cualquier parte del mundo menos en Argentina que tiene un política migratoria espantosa", resumió.

Das Neves afirmó: "no me voy a poner a discutir quien es más delincuente, de tal o cual nacionalidad, porque también tenemos delincuentes argentinos que son la mayoría, porque en última instancia los inmigrantes que comenten delitos es un número chico comparativamente entre uno y otro", recordó, para de inmediato asegurar que “es necesario fijar políticas”.



ADJETIVACIONES

El mandatario chubutense manifestó: "en esta provincia hay una cantidad enorme de ciudadanos bolivianos que trabajan, y que no producen conflictos sociales, que trabaja toda la familia, por eso hay que tener mucho cuidado con las adjetivaciones sobre todo aquellos que se sientan en los paneles en los programas de Buenos Aires, que no entienden nada de este país y de lo que pasa".

El gobernador pidió a la ciudadanía estar informada “para saber lo que pasa” e indicó que “ya nos pasó la otra vez con el problema de la Cordillera con los mapuches. Fue espantosa interpretación que hicieron la mayoría de los comunicadores y el aprovechamiento de los `culturosos´ que van a los festivales, que se hacen los cool y progre, al hablar de eso", concluyó.

