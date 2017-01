El Patagónico | Regionales | POLITICA - 08 enero 2017 El gobernador advirtió que habrá una revisión integral de gastos del Estado "Cada preso come por 330 pesos por día", dimensionó Das Neves. Lo consideró excesivo en el marco de un plan de revisión de los gastos del Estado y al compararlo también con el valor de la comida para chicos de jornada escolar completa.

El gobernador Mario Das Neves anunció un plan de control de todos los gastos del Estado provincial. En ese marco, consideró que los gastos en comida para los presos en unidades penitenciarias de la provincia son excesivos. Además, confirmó la continuidad del Transporte Educativo Gratuito (TEG), siempre luego de esa revisión integral de gastos.

Das Neves fue taxativo al afirmar que saldrá a controlar todos los gastos del Estado. En ese marco, hizo un detalle de algunos aspectos que no lo convencen y que vienen de arrastre, entre ellos el costo diario en comida para un detenido que es mayor de lo que cuesta sostener los comedores escolares.

"Hay otra cosa que también estamos investigando, que va a haber problemas, situaciones enojosas, pero no nos importa porque nosotros vamos a ir a fondo y es el TEG. Vamos a hacer muy severos en el análisis del transporte" remarcó.

"Vamos a hacer muy severos en el análisis del tema del transporte. Nosotros queremos que el TEG vaya para los estudiantes, vaya para los jubilados, pero que no vaya para cualquiera. Que deje de ser un curro porque el Estado gasta más de 100 millones de pesos" disparó.

"Nosotros dijimos que íbamos a mirar todos los números del Estado, que son muchos", afirmó el gobernador luego de inaugurar viviendas en Trelew, ayer. Fue allí que citó el ejemplo de lo que al Estado le cuesta darle de comer a un preso en relación a lo que cuestan los comedores escolares.

"Cada preso por día sale $330 de comida así que vamos a hablar seriamente con la conducción de la Policía del Chubut y vamos a ver los porqué de esta cifra que nos lleva a algo así como $70 millones al año, que es un disparate", afirmó el gobernador.

Así, Das Neves graficó el gasto del Estado provincial con la obra pública, donde en las últimas licitaciones las empresas están cotizando por debajo de los presupuestos oficiales. "Creo que se van poniendo a tono los muchachos de la construcción", afirmó en ese sentido el mandatario.

"Si bien uno tiene en cuenta la inflación, tiene que haber también precios reales, no puede haber una diferencia de $ 20 millones para una escuela como la 717 de Lago Puelo: un disparate", expresó.

