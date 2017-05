El gobernador afirmó que no retirará el pliego de García Blanco para el STJ

Después que se confirmara que por razones de salud, Mercedes García Blanco, postulante a integrar el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, no podrá asistir a la sesión especial de la Legislatura programada para el miércoles, donde debía responder un cuestionario elaborado por los diputados, ayer el gobernador Mario Das Neves aseguró que nunca analizó retirar el pliego de la camarista comodorense como candidata propuesta por el Poder Ejecutivo.Además sobre el certificado que presentó García Blanco en Legislatura, Das Neves sostuvo: "de esto me enteré hoy".El gobernador señaló: "nosotros mandamos un nombre que entendimos que era el que correspondía y la Legislatura está en todo el derecho a hacer las preguntas", sostuvo respecto al cuestionario."Pero me he enterado algunas preguntas que causan vergüenza ajena, hay que ser serios también, no es cuestión de hacer 200 preguntas. Hay que hacer preguntas serias", agregó.Y detalló: "una de las preguntas es cuándo fue la última vez que estuvo conmigo. Yo ni la conozco, si la veo en la calle ni la conozco".CONSEJO DELA MAGISTRATURAEl gobernador también se refirió al proyecto de ley para modificar la integración del Consejo de la Magistratura y ampliar el número de consejeros populares. "La sociedad pide mayor transparencia en la Justicia", manifestó.Afirmó al respecto: "va a ser medio difícil para este turno electoral pero la idea fue incluso hablada con diputados del FPV y ellos están de acuerdo"."Creo que ese tema también es de los temas que la sociedad pide, el hecho de mayor transparencia en la Justicia, mayor transparencia de las instituciones que deben controlar, nada más y nada menos que el Consejo de la Magistratura que fue para mí una de las decisiones más importantes en la reforma del 94, porque es la que define situaciones e irregularidades en la conducta de los jueces", argumentó.Por esa razón, "me parece que ampliando de cinco a siete los consejeros populares le da mayor equilibrio". Das Neves además afirmó: "todos saben que los consejeros populares son elegidos por la gente, no es que vos sos el gobernador y pones los siete consejeros".