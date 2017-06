El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 El gobernador confirmó que no se detendrá la construcción de viviendas El gobernador Mario Das Neves presidió ayer en Trelew el acto de entrega de 22 viviendas a afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica. El mandatario recalcó la importancia que tiene "defender a la empresas locales y los puestos de trabajo".

En el día de la bandera, el gobernador Mario Das Neves entregó ayer en Trelew 22 viviendas a trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y recalcó en su discurso la decisión de su gobierno de continuar construyendo casas para los obreros.

El acto se desarrolló en un colmado salón de la escuela 479, donde los adjudicatarios recibieron las llaves de las viviendas que demandaron una inversión de más de 32 millones de pesos y escucharon las palabras del gobernador que especialmente nombró los lugares de trabajo de los beneficiarios, entre ellos: Industrias Australes, Tacme, Aluar, Cometal, Cavion e Indasic".

"Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre, que es pelear para sostener nuestras empresas, fundamentalmente para sostener los puestos de trabajo de ustedes. El techo es fundamental y una bisagra en la vida de las familias. Es un antes y un después” afirmó sin dudar y por eso remarcó que “tenemos que seguir luchando todos pese a que este ha sido un año complicado en lo climático, con muchos problemas, pero siempre hemos salido adelante".

“Espero que disfruten sus casas con los suyos y ayúdennos a nosotros que vamos a seguir haciendo viviendas para otros trabajadores” sostuvo el mandatario y agregó que “siempre defendiendo la industria local y tratando de que las empresas sigan trabajando, pese a la crisis económica nacional, para que puedan seguir teniendo los puestos de trabajo que se necesitan".



"NO VAMOS A PARAR"



En otro tramo de su discurso, Das Neves subrayó que “Trelew siempre fue una ciudad pujante. Por eso el crecimiento que se dio en distintas actividades económicas y no vamos a parar. Se nos han caído algunas empresas, pero estamos buscándole la vuelta con el intendente (Adrián Maderna), y así como se ha recuperado alguna empresa textil lanera, también recuperar algunas empresas que son conducidas por empresarios que de serios no tienen nada”, expresó.

"Hablamos siempre de muchas cosas y de muchas responsabilidades y tenemos que empezar a hablar de la responsabilidad de aquellos empresarios que han estado toda una vida trabajando, con una buena diferencia en la rentabilidad, y ni que hablar de los supermercados que suben permanentemente los precios”, afirmó.

Das Neves aseveró que “esa es la Argentina que queremos luchar. Cada vez que voy a Buenos Aires a tener reuniones, he hecho y voy a seguir haciendo ese planteo. Nos merecemos que se nos tenga en cuenta porque somos parte importante de este país”.

Durante la entrega de las llaves, el gobernador estuvo acompañado por el intendente Adrián Maderna; los ministros de Economía, Pablo Oca; de Educación, Gustavo Castán; de Infraestructura, Alejandro Pagani; de la Familia, Leticia Huichaqueo; y de Turismo, Herman Müller, además de los presidentes del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Martín Bortagaray, y del Instituto de Asistencia Social (IAS), Carlos Barbato.

También estuvieron presentes el diputado nacional, Sixto Bermejo, y legisladores provinciales de diferentes bloques, entre otros.

En tanto el intendente de Trelew, Adrián Maderna, felicitó a las “22 familias por estar recibiendo las llaves de sus casas”, en el marco del Día de la Bandera y dijo que “aún en tiempos difíciles el gobierno provincial sigue apostando a que la gente tenga un techo digno; a hacer este tipo de obras que son tan relevantes y esperadas".

