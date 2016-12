El Patagónico | Regionales - 13 diciembre 2016 El gobernador manifestó su público respaldo a la movilización petrolera

"Es un acto donde en el palco no tiene que haber nadie que no sean los referentes gremiales", planteó sobre la manifestación que se realizará hoy en el cruce de las rutas 3 y 26. También pidió disculpas por no poder estar presente.

Mario Das Neves pidió disculpas por no poder estar presente hoy en Comodoro Rivadavia, dado que fue convocado por Nación para mantener reuniones específicas por la situación provincial, además de participar de un encuentro de gobernadores por el Impuesto a las Ganancias y de la reunión de la Bicameral donde se tratará la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con que el presidente Mauricio Macri eliminó los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos.

Sin embargo, planteó el apoyo a la marcha que los gremios petroleros realizarán hoy en la rotonda de las rutas 3 y 26 en el marco del Día Nacional del Petróleo. "Quiero un pueblo movilizado atrás de los problemas", manifestó e hizo votos para que la convocatoria reciba gran acompañamiento de los trabajadores.

"Estoy totalmente de acuerdo con la marcha, no hay que ocultar los problemas, hay muchas cosas que solucionar, y es bueno que el Día del Petróleo no sea de festejo, porque hay gente preocupada, muy preocupada. Y nosotros estamos trabajando todos los días para atenuar los efectos de la crisis internacional del precio del barril de petróleo. Hay que mostrarle a la gente por qué protestamos", sostuvo.

Más allá del respaldo, el gobernador consideró que la marcha de hoy debería ser un acto de los trabajadores, y que los lugares del palco sean ocupados por sus referentes, Jorge "Loma" Avila (del Sindicato de Petroleros Privados) y José Llugdar (de Petroleros Jerárquicos), que son los que día a día están con la problemática.

"Mañana (por hoy), tiene que ser un acto de los trabajadores, espero que vayan muchos a apoyar porque eso sirve para demostrarle a Nación que estamos vivitos y coleando; pero no puede ser un acto para oportunistas. Es un acto donde en el palco no tiene que haber nadie que no sean los referentes gremiales", insistió.

El comentario fue un impacto de lleno al secretario de Relaciones Comunitarias de la Municipalidad, Leonardo Rocha, a quien cuestionó porque "en todas las reuniones que tenemos en Comodoro está ahí parado con el celular en la mano, parece Carna", dijo alusión a uno de los personajes del programa de Marcelo Tinelli.

Dijo además que la presencia del funcionario municipal en las reuniones "son decisiones que toman Avila y Linares", pero "yo lo que veo, y lo que padecemos, es a una persona que no tiene siquiera características de un dirigente, es un vividor de la política".

