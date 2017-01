El Patagónico | Regionales | POLITICA - 23 enero 2017 El gobernador pidió a los diputados: "muchachos pónganse a trabajar" El gobernador cuestionó a algunos diputados provinciales por sus declaraciones públicas, a las que consideró que "en el fondo" un enojo "porque no han cobrado los viáticos".

El gobernador Mario Das Neves volvió a cuestionar la actitud de algunos diputados provinciales ante determinadas declaraciones públicas, las que consideró que "en el fondo" tienen que ver con "que no han cobrado los viáticos y que la calentura es que todavía no le han dado el cero kilómetro. Pero nosotros no somos Suiza, no podemos darle un cero kilómetro a cada uno", afirmó.

Por eso les recomendó: "vamos muchachos, pónganse a trabajar". Y recordó: "el presupuesto de Legislatura lo aumentaron más de 200 por ciento".

Sobre expresiones de la diputada provincial del Frente para la Victoria, Viviana Navarro en relación al acueducto de Comodoro Rivadavia, sostuvo: "hace años que lo maneja Comodoro Rivadavia. Estuvieron cuatro años (durante el anterior gobierno provincial) colgados de la teta del Estado nacional, no fueron capaces de hacer absolutamente nada ni siquiera arreglar con los superficiarios, nuestro anterior titular de Servicios Públicos, (José Manuel) Oliveira, arregló con 26 de los superficiarios. El único superficiario que estaba con problemas era la Municipalidad de Sarmiento, pero no hicieron absolutamente nada. Es la cuestión de echar la culpa al valle. La vieja treta que se termina, que se agota", afirmó.

Y para finalizar planteó lo que está sucediendo con los ingresos de personal a la Oficina Anticorrupción, que depende de la Legislatura Provincial. "Vayan los periodistas el lunes y pregunten quiénes son los que van a entrar: la pareja de.., el novio de .., la esposa de... y eso lo tiene que pagar la Legislatura", cuestionó.

