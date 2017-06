El gobernador pidió que la Justicia "no sea tan flexible"

En ocho allanamientos, la Policía de Chubut ayer incautó en Trelew un importante equipamiento que sería utilizado para perpetrar robos y detuvo a dos personas. Un tercero se encuentra prófugo luego de que escapara dejando desamparado a un menor de 6 años.

El gobernador Mario Das Neves, en conferencia de prensa en horas de la tarde, se refirió a los procedimientos que efectuaron efectivos de la División Investigaciones de Trelew, Infantería, GEOP, Canes, Unidad Regional y la Seccional Tercera de esa ciudad.

El mandatario destacó el "importante papel" que jugaron las Cámaras de Seguridad para que la policía pueda desbaratar a la banda de delincuentes que estaría relacionada con al menos 20 robos y señaló: "espero que no sea flexible la Justicia".

Das Neves estuvo acompañado por el ministro de Gobierno, Pablo Durán; el jefe de la Policía del Chubut, Luis Avilés; y el subjefe de la fuerza, Neri Pérez. Y en este marco aclaró: "no me quiero pelear con la Justicia, porque suele ser muy sensible a mis dichos, pero acá debe quedar en claro que no tiene que ser flexible con estas personas que viven la margen de la ley, y que son siempre los mismos".

El gobernador también valoró que desde la asunción de la última conducción policial "se realizó una tarea de ordenamiento muy importante, que se tradujo en un alto nivel de aprehensión y de esclarecimiento de robos" y añadió: "hace pocos días detuvo al ´Mota´ Curiqueo y quedó libre, y ahora a un pescado gordito como Matías Santos".

En relación a este último dijo: "tenía un Mercedes Benz, que calculo que ni el más rico de Trelew lo puede comprar. Y tengo que decir que estoy harto de que esta gente ponga permanentemente en peligro a la sociedad, por eso le pido a la Justicia que no sea tan flexible".

"Pido que la Justicia sea más firme", reiteró el gobernador, quien sostuvo que ello es necesario para "que no vengan delincuentes de otras provincias donde la Justicia actúa con mayor firmeza, por ejemplo la Justicia de Córdoba que es más dura".





HASTA UN UNIFORME POLICIAL

Los ocho allanamientos de ayer se realizaron en los barrios Tiro Federal, Primera Junta, INTA, Corradi y Los Pensamientos de Trelew y se vincularían, según reveló Avilés, con al menos "5 robos calificados por el uso de armas y otros 15 robos domiciliarios". Inclusive uno perpetrado el viernes en la firma Horneva y otro robo que se produjo hace un tiempo en la firma de transporte Cruz del Sur.

Como resultado del trabajo se incautaron seis armas de fuego, cinco handies, teléfonos celulares, un uniforme policial, marihuana, cocaína, un vehículo, una motocicleta, seis televisores LED, cuatro tablets y una computadora. Además se secuestraron dólares estadounidenses y tarjetas de débito.