El gobernador pidió que "le den un GPS" a Linares

El gobernador de Chubut Mario Das Neves cruzó al intendente de la ciudad petrolera por declaraciones que hizo sobre la situación financiera de la provincia. "No les voy a dejar pasar una que sea mentira, es mentiroso, estás mintiendo y las cosas hay que decirlas", afirmó.

Hoy se abrió un nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares y el gobernador Mario Das Neves. Es que el mandatario provincial salió a contestar una serie de cuestionamientos de Linares sobre la situación de la provincia.

"Está conociendo la provincia, ayúdenlo, denle un GPS", ironizó el gobernador.

Embed #ConferenciaDePrensa Denle un GPS a Carlos Linares para q conozca la provincia. Nosotros tuvimos superávit, los q dejaron deuda fueron ellos — Mario das Neves (@mariodasneves) 4 de enero de 2017

En tal sentido, cuestionó que se pare ante un micrófono a decir "cualquier disparate" como que la actual gestión endeudó a la provincia. "Nosotros tenemos superávit, los que endeudaron la provincia fueron ellos y se puede demostrar", aseguró.

Asimismo, Das Neves manifestó que las declaraciones de Linares surgen de un libreto que le escribe "el come billetera" y afirmó que si bien algunos le dicen que no le conteste, no lo va a dejar de hacer. "Por favor la provincia si les toca un gobernador como él, ¡mamita!", retrucó el gobernador.

"No les voy a dejar pasar una que sea mentira, es mentiroso, estás mintiendo y las cosas hay que decirlas", concluyó.