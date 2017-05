El Patagónico | Regionales - 24 mayo 2017 El gobernador pidió que PAMI sea administrado por los jubilados

El gobernador Mario Das Neves se refirió ayer a la situación del PAMI y aseguró que la institución debería ser “administrada por los propios jubilados”, ya que “viene retrocediendo y endeudándose con la provincia”.

En ese marco expresó que "yo se lo dije al propio Torres (ex titular de Pami en Chubut), a no enojarse y a hacer las cosas bien" y afirmó que “esto que yo digo me lo dicen los prestadores y los jubilados. En realidad se está diciendo lo mismo en todas las provincias argentinas”.

"Hay algunos problemas dentro de Pami, que no sé cuáles son, que le piden ajuste de arriba", agregó para luego afirmar que “el problema más grande que tiene el Pami, que no se lo solucionó nunca nadie, ningún gobierno, y que nosotros lo pedimos allá en el año 1995, es la normalización" porque "no tiene que estar administrado por un funcionario puesto por el gobierno; tiene que estar administrado por los propios jubilados".



TORRES ESTA EN CAMPAÑA



El mandatario también se refirió a la relación que mantiene con el coordinador nacional del Ministerio del Interior, Ignacio Torres, de quien dijo que "hace un trabajo absolutamente político partidario. Está en campaña. Acá hay algunos que ya están en campaña hace rato".

Sobre Torres señaló que "él viaja a Buenos Aires, se entera alguna noticia y viene, tiene mucha prensa, no sé por qué tanta. Si uno observa las partidas...".

En ese marco Das Neves destacó que "nosotros estamos trabajando calladitos, hoy como en todas las semanas hay tres ministros en Comodoro Rivadavia, está Pagani (ministro de Obras Públicas) definiendo el cronograma de las obras, además Bortagaray (presidente del Instituto Provincial de la Vivienda) con el tema de viviendas y el ministro de Gobierno, Pablo Durán, que a la vuelta también va a estar en Camarones".





