El Patagónico | Regionales | POLITICA - 23 agosto 2017 El gobernador planteó que Chubut no necesita "paracaidistas" de Cambiemos Das Neves aseguró ayer que la provincia "no necesita de ningún candidato de Cambiemos que nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer". Y advirtió: "los paracaidistas en política no sirven", ya que lo que la gente valora es "al que milita y al que se embarra cuando hay temporales como el de Comodoro Rivadavia, y no al que aparece como estampita cuando hay una elección".

En lo que fue el tramo más político del acto de ayer en Rawson, el gobernador Mario Das Neves se mostró crítico respecto al gobierno nacional y al candidato a la diputación nacional de la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna a quien, sin nombrar, calificó de “paracaidista de la política”.

Pese a que primero señaló que “ya pasó una elección” y que ahora “hay que seguir trabajando juntos para Chubut”, el mandatario avanzó en duros cuestionamientos hacia la gestión del presidente Mauricio Macri y sus candidatos en la provincia.

En ese tono, Das Neves aseguró que no necesita que “ningún candidato de Cambiemos nos venga a decir qué es lo que tenemos que hacer. Los paracaidistas en política no sirven. Sirve el que milita, el que camina, el que anda, que cuando hay temporales como el de Comodoro se embarra y camina con la gente, el que camina la provincia. Porque no se trata solamente de aparecer como una estampita cuando hay una elección".

Aseveró que "en eso tenemos que aprender; en eso sí voy a estar militando en la vereda de enfrente porque tenemos que mejorar la política para que evidentemente llegue a un montón de gente que a veces no encuentra el espacio".

Por eso instó a "seguir trabajando por Chubut, a seguir trabajando más allá de octubre, más allá del 2019. No hay que dramatizar, hay que poner a Chubut en el lugar que corresponde, en los primeros niveles para que tenga la consideración que corresponde".

El titular del Ejecutivo provincial reconoció los serios problemas financieros que tiene la provincia pero dijo que, pese a ello, “seguimos avanzando con dificultades, con un gobierno nacional que a veces las respuestas no son en los tiempos que uno espera. Esperemos que ahora en esa euforia supuesta de triunfo aflojen un poco y puedan cerrar tres o cuatro temas, que desde acá sí tenemos cerrados, para ponerlos en marcha".

El gobernador sostuvo que "nosotros tenemos prioridades, y una de ellas es Comodoro Rivadavia, tras la tragedia climática, pero también nos ocupamos y sabemos que hay otros problemas en la Provincia de vieja data, como por ejemplo gente que no está reconocida hace muchos años y ahora que viene una etapa electoral, siempre presiona".

Expresó en ese sentido que "les aclaro que no se esfuercen en presionar porque no vamos a cambiar la conducta en eso".

"Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer y van a tener la retribución que corresponda cuando la podamos hacer", afirmó el gobernador, agregando que "ese es nuestro deber y nuestra obligación y porque tenemos obligaciones como son la educación, la salud, la seguridad y los servicios, que son de nuestra responsabilidad", concluyó Das Neves.





