El gobernador presidió el lanzamiento de los Certámenes Evita

El gobernador encabezó ayer, en Casa de Gobierno, el lanzamiento de los Certámenes Culturales Evita 2017. Participarán alrededor de 8.000 jóvenes de distintos lugares de la provincia que competirán en diversas disciplinas. Además entregó aportes a comunas rurales para el desarrollo de distintos proyectos culturales y rubricó un convenio con Petrominera Chubut para la puesta en marcha de un programa de capacitaciones.

En el acto, el mandatario estuvo acompañado por el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, el secretario de Cultura, Matías Cutro, otros ministros, secretarios, el diputado nacional, Sixto Bermejo; el gerente general de Petrominera, José Luis Esperón, y presidentes de comunas rurales.

En el lanzamiento, una pareja del Ballet Municipal de Rawson "Suyay Kalen" brindó un emotivo espectáculo, y además se presentó el coro "Huanguelén" que interpretó "Para cantar he nacido" de Peteco Carabajal y "Corazón de Patagonia" de Gabriela Carel.



DE TODA LA PROVINCIA



El gobernador señaló: "esto es seguir el camino que iniciamos en nuestra primera gestión cuando además de los ya reconocidos campeonatos deportivos Evita le agregamos los culturales".

"Nos pone muy contentos que participen chicos de todos los rincones de la provincia", sostuvo. Señaló además en ese sentido que "es ahí donde se ve el talento, porque no necesariamente tiene que ser de Comodoro, de Trelew, de Rawson o de Puerto Madryn, sino que puede ser de cualquier localidad chica" expresó para explicar que "los talentos los tenemos en toda nuestra provincia".

"Estas son políticas públicas ya determinadas que apuntalan a trabajar para lograr una verdadera identidad chubutense hacia adelante. Terminar con los localismos y tener por sobre todas las cosas la palabra Chubut, que es la que nos tiene que identificar en todo", agregó.

Se dirigió a los jóvenes que estaban presentes y expresó: "ustedes, como los 900 chicos que fueron de los Evita Deportivos a Mar del Plata este año, son una muestra de orgullo para nosotros y también un aliciente y representan toda la fuerza y energía que tenemos que tener para que esto continúe, se agrande, para que esto no termine solamente en Mar del Plata, para que el día de mañana puedan ir a otros lugares porque se lo merecen porque han trabajo y hay equipo".



ENTUSIASMO



El secretario de Cultura, Matías Cutro, resaltó: "esta vez los Certámenes Culturales Evita son acompañados por algunas capacitaciones de estaciones de arte, que están destinadas a todo aquel que quiera aprender y sumar todo lo que tiene que ver con las distintas disciplinas artísticas y la cultura".

El secretario de Cultura valoró el convenio que se firmó con Petrominera dado que "nos va a proveer de combustible para que los capacitadores salgan a recorrer la provincia, y nosotros desde nuestra parte le aportaremos a ellos un trabajo de cambio de imagen a las estaciones de servicio que están a lo largo y ancho de nuestro territorio".

Además el funcionario destacó: "en un futuro inmediato, también pueden llegar a ser puntos de ventas para los artesanos y un espacio donde se puede brindar información de nuestros músicos o escritores".



APORTES Y CONVENIO



El gobernador entregó aportes para el desarrollo de proyectos culturales a Comunas Rurales. En la ocasión Facundo recibió 140.000 pesos; en tanto que Carrenleufú, Gastre y José de San Martín, 100.000 pesos cada una de ellas.

Además se firmó un convenio de colaboración con Petrominera para la puesta en marcha del Programa de Capacitaciones 2017 que incluye los proyectos, "Estaciones de Arte y Patrimonio", "Viajando con el Arte" y "Seis Ideas", que se implementará en distintas localidades de la provincia.

Tiene como objetivo el desarrollo de múltiples proyectos que apuntan al conocimiento de los elementos esenciales del arte popular a través del folklore musical, escénico, plástico y audiovisual, con realizaciones de impacto social donde participen jóvenes, padres y la comunidad en general.

