El Patagónico | Regionales | POLITICA - 11 septiembre 2017 El gobernador reasumió ayer y aceptó la renuncia de Gilardino Mario Das Neves confirmó, en conferencia de prensa, el alejamiento del ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, al que definió como "un hombre de bien". Ratificó en sus cargos a los demás funcionarios, incluida la ministro de Familia, Leticia Huichaqueo. El mandatario provincial, que reasumió el poder ayer a las 11, anunció que en los próximos días se inaugurarán 25 obras en distintos puntos de Chubut y calificó como "repudiable y lamentable" a la actuación de la oposición.

Luego de reasumir el poder, ayer a las 11, el gobernador Mario Das Neves encabezó por la tarde una reunión de gabinete, en la que repasó lo sucedido desde el 23 de agosto, cuando comenzó su licencia para controles médicos y descanso, a la fecha.

Pasadas las 19, el gobernador brindó una conferencia de prensa en la que ratificó la continuidad de sus funcionarios, anunció que en los próximos días se inaugurarán 25 obras en distintos puntos de la provincia y tras calificar como "repudiable y lamentable" a la actuación de sectores de la oposición, afirmó: "esto es una desestabilización absoluta y nosotros le vamos a dar pelea en la calle y vamos a defender a nuestros funcionarios".

Acompañado por ministros, secretarios, presidentes de entes descentralizados y diputados provinciales, Das Neves afirmó: "nosotros no le mentimos a gente, tenemos dificultades pero somos previsibles" y se preguntó en relación a la denuncia formulada por supuestos sobreprecios realizada por legisladores del Frente para la Victoria: "¿no será que esta semana están las causas de (Rubén) Zárate, (Gabriela) Dufour, (Blas) Meza Evans y de (Alberto) Vargas?" dijo, en relación a exfuncionarios del gobierno anterior que afrontan distintos procesos ante la Justicia.

Al hablar en la Residencia Oficial, Das Neves destacó el accionar de su gestión de gobierno que pese a haber recibido una provincia "con una deuda de más de 12.000 millones de pesos, no dejamos de pagar los sueldos". Y anunció: "vamos a inaugurar unas 25 obras los próximos días, obras que las hacemos con el esfuerzo nuestro", resaltó.



ALEJAMIENTO DE GILARDINO



En tanto y consultado sobre cambios en el gabinete, el gobernador confirmó el alejamiento de Alberto Gilardino como ministro Coordinador por una decisión personal y a quien calificó como "un hombre de bien". Adelantó que su reemplazante será anunciado en las próximas horas, pero además aclaró que de producirse algún cambio los mismos están relacionados a evaluaciones previas.

Asimismo y tras lamentar "la forma de actuar de algunos partidos políticos en la provincia del Chubut que siempre están buscando generar enfrentamientos" y dejar en claro que "la Justicia investigue todo lo que tiene que investigar", el gobernador cuestionó: "no puede ser que se ensucie de una manera tan ruin a la gente porque atrás de eso hay familias".

Fue en ese momento que destacó la labor de la ministra de la Familia, Leticia Huichaqueo, de quien valoró su trabajo durante la emergencia climática. "Estuvo más de 10 días sin dormir en Comodoro. ¿Porqué no dicen la verdad?, acá hay gente que se rompió el alma trabajando y se mezclan las cosas. No hay ningún funcionario como ella que haya recorrido tanto la provincia" afirmó y más adelante sostuvo: "Huichaqueo es la ministro que está más firme en el cargo".



FUTURA VISITA DE FRIGERIO



En tanto y consultado sobre la relación con el Gobierno nacional, Das Neves reveló que durante el sábado dialogó con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, "ayer hablé con Frigerio y probablemente esté en estos días por acá", dijo en relación a una posible nueva llegada del ministro nacional a Chubut.

Finalmente y ante versiones que circularon durante su licencia, el gobernador Das Neves dejó en claro: "yo no tengo la llave del avión" y lamentó que "se digan tantas estupideces en esta provincia", para además manifestar sentirse orgulloso de sus hijos, por lo que pidió que se dejen de lado las especulaciones.





