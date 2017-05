El Patagónico | Regionales | CENTRAL NUCLEAR EN LA PATAGONIA - 18 mayo 2017 El gobernador reiteró su rechazo total a la central nuclear en Río Negro Das Neves adelantó ayer que continuará explicitando y "llevando a todos los ámbitos posibles" la oposición de la provincia a la instalación de una central nuclear en Río Negro, como desde China confirmó su par rionegrino, Alberto Weretilneck. "Es una locura total, nos vamos a oponer en firme porque si la van a hacer en Sierra Grande estará cerca de la Península Valdés que es patrimonio de la humanidad", recordó.

El gobernador Mario Das Neves reiteró ayer su enfática negativa a que la quinta central nuclear de la Argentina se construya y habilite en Río Negro, como desde China y siendo parte de la delegación oficial que acompaña al presidente, Mauricio Macri, confirmó el mandatario rionegrino, Alberto Weretilneck.

“Vamos a mantener la posición histórica que tiene nuestra provincia en este tema. Basta con acordarse de Gastre para tener en claro qué es lo que piensa nuestra gente y por qué nos oponemos a que una central nuclear se instale en la Patagonia”, advirtió.

En diálogo con Radio Del Mar, Das Neves dijo que el gobierno nacional pretende avanzar en la explotación de un tipo de energía que “es contaminante” y que “pone en peligro a la región. No lo vamos a permitir, y vamos a plantear nuestro rechazo en todos los ámbitos posibles”, dijo.



SEGUNDAS INTENCIONES



Si bien no está confirmada la localización, por el pronunciamiento previo de su intendente, Nelson Iribarren, y por su ubicación, uno de los lugares con mayores posibilidades de recibir la central nuclear es Sierra Grande.

"Estamos hablando de una ciudad que es minera pero a la que, cuando vino la noche, se le fueron 20.000 personas. No vamos a permitir que la central se instale cerca de Península Valdés, que es patrimonio de la Humanidad. Es una locura total pero que viene acompañada de segundas intenciones, como es la explotación del yacimiento de uranio en Cerro Solo”, apuntó.

Sobre ese punto, el titular del Ejecutivo chubutense recordó que “la provincia va a seguir con su misma postura, que es negativa a la minería. Más allá de que demostramos que es una actividad contaminante. El verso de las inversiones y los puestos de trabajo también se cayó porque es una de las actividades que más despidos generó, el 14% de su personal en este tiempo”, agregó.

En concreto, Das Neves aseguró que “hay que buscar alternativas” porque “nos dicen que traen inversiones y lo único que dejan es un desastre ambiental muy importante. Chubut acaba de ser destacada como la segunda provincia en calidad de vida, y en gran parte es por los cuidados ambientales que tenemos. No lo vamos a perder ni por la central nuclear ni por la minería”, enfatizó.

Finalmente, el gobernador reiteró su defensa del agua. “Hace tiempo que se escucha que vienen por el agua, y es cierto. Si uno ve el mapeo general mundial, nosotros somos una zona privilegiada. No queremos que la contaminen ni que sea para hacer negocios; el agua es para la gente y para la vida”, concluyó.





