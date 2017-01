El Patagónico | Regionales | POLITICA - 20 enero 2017 El gobernador se apresta a firmar un nuevo acuerdo con Nación por devolución de deuda Das Neves confirmó ayer que la semana próxima volverá a Buenos Aires para posiblemente firmar con el Gobierno nacional la regularización de la deuda pendiente de Nación con Chubut. En la conferencia de prensa que brindó para sintetizar las reuniones que tuvo el miércoles, el mandatario provincial informó que entregó a las autoridades nacionales el estudio que detalla que Chubut, luego de Buenos Aires, fue la jurisdicción más perjudicada con el cambio del sistema de coparticipación.

En conferencia de prensa, brindada ayer en Casa de Gobierno de Rawson, el gobernador Mario Das Neves adelantó que la semana próxima viajará nuevamente a Buenos Aires para cerrar algunos temas con las autoridades nacionales, entre ellos la regularización de la deuda de Nación con Chubut.

Luego de comentar los alcances de la reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el mandatario provincial dijo que fue convocado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con quien "estuvimos charlando varios temas: entre ellos la deuda pendiente con Chubut que la van a regularizar en las próximas horas. También una demanda que tiene que ver con viviendas, una deuda que hay y la necesidad de poner en marcha una buena cantidad de casas".

Destacó que desde el Gobierno de la Nación "se comprometieron y por eso la semana que viene tenemos otra reunión para darle continuidad a esos temas", y luego de comentar que los ministros de Economía y Coordinador de Gabinete, Pablo Oca y Alberto Gilardino, se quedaron en Buenos Aires haciendo gestiones adelantó: "la semana próxima viajaré de nuevo, posiblemente para firmar el acuerdo".



ESTUDIO DEL PERJUICIO A CHUBUT

El gobernador comentó que, además de entregar la nota de reclamo a Aerolíneas, por la reprogramación de vuelos, dejó en mano de los funcionarios nacionales el estudio que se hizo sobre la coparticipación que demuestra que "después de Buenos Aires Chubut es la más perjudicada. Fue un trabajo muy bien hecho por eso felicito a todo el equipo de Economía".

Al respecto manifestó: "la deuda histórica que todas las provincias la piden varía si la toman del 88 o del 93, pero no hay ninguna duda que si estamos después de Buenos Aires es una deuda de más de 10 mil millones, pero eso después habrá que negociar cómo y cuánto".

"Es lo que nos están adeudando, que es un compromiso, porque los 250 millones que nos habían dado el primer mes para pagar sueldos y aguinaldos, porque no teníamos los fondos, ya nos descontaron", resaltó. Sin embargo, aclaró: "hay otra tanda que es la que venía y va a hacer prorrateada en 48 meses".



LA AUSENCIA DE CABRERA

Sobre el encuentro con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo: "hemos planteado generar mesas de trabajo, tema por tema, así como el 23 de diciembre generamos la mesa de energía Chubut, para diferenciarnos de Neuquén porque evidentemente hay cosas que no compartimos".

"Fue una reunión de la que participó el presidente de Sedamil, Saúl Niebieski, que le agradezco, que tiene 500 trabajadores en Trelew, 900 en Capital Federal y 150 trabajadores en Tierra del Fuego, es una de las empresas textiles más importantes. Y también estuvieron los ministros Gilardino y Mamet" detalló.

"Además de explicarles los problemas que tenemos como el tema textil y la historia misma, lo que planteamos, y así fue notificado en una reunión más tarde con Frigerio (el ministro del Interior), es la necesidad de que esté presente el gran ausente hasta ahora que es el Ministerio de la Producción de Nación", expresó en relación a Francisco Cabrera, quien se halla en Punta del Este desde los últimos días del año pasado.

"Estuvimos el Gobierno nacional, nosotros, las empresas y los trabajadores, necesitamos que el ministro de la Producción esté presente" por eso remarcó que "la semana que viene va a haber una nueva reunión", concluyó.

Fuente: