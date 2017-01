El Patagónico | Regionales | CRISIS TEXTIL - 10 enero 2017 El gobernador se reúne con Triaca por la situación textil El gobernador Mario Das Neves confirmó ayer que la semana próxima se reunirá en Buenos Aires con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con quien analizará la situación de la industria textil. El mandatario provincial también adelantó que el titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, visitará Chubut, donde firmará el contrato de inicio de obra de la doble trocha Trelew-Puerto Madryn.

Pese al enfrentamiento que en varios temas mantiene con el gobierno nacional, el gobernador Mario Das Neves sigue manteniendo una sintonía casi fina con la gestión de Mauricio Macri, tanto que ayer confirmó una reunión en Buenos Aires con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), así como la visita del titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel.

El mandatario dialogó temprano con Triaca, con quien acordó reunirse la semana próxima en Buenos Aires para hablar de la problemática general referida a la industria textil y particularmente a los casos de las firmas Soltex y Sedamil, ambas de Trelew.

La situación de la industria textil es crítica a nivel nacional, pero en la provincia la política económica ocasionó el cierre de Guilford en Comodoro, cuyos trabajadores esperan cerrar una propuesta para cobrar quincenas adeudadas e indemnizaciones, así como la suspensión por 30 días de 107 obreros de Sedamil en Telew, quienes cobran el 75 por ciento de sus haberes.

Das Neves remarcó que “el tema textil va a ser de un abordaje permanente con el gobierno nacional porque se están viendo afectados puestos de trabajo de manera directa, y reiteré en más de una oportunidad que nuestra tarea está centrada en que no se pierda una sola fuente más de empleo”.

En ese contexto, el mandatario chubutense confirmó que la semana próxima habrá una reunión en la ciudad de Buenos Aires, que fue la que “coordiné hace minutos con el ministro de Trabajo de la Nación”.



DOBLES TROCHAS



En este contexto, el gobernador también brindó ayer detalles de la visita que en las próximas semanas efectuará a Chubut el responsable de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, indicando que "quiere recorrer parte de la Provincia", algo que consideró importante ya que “servirá para que vea que estamos poniendo recursos propios” en obras que le corresponden al organismo nacional y también para encontrar una solución a los problemas con la doble trocha Comodoro-Caleta Olivia.

El mandatario indicó que, en conversaciones telefónicas, “Iguacel me confirmó que va a estar acá en las próximas semanas porque quiere venir y no estar una hora sino que quiere recorrer parte de la provincia, el estado de la ruta nacional Nº 25 y la Nº 3".

Por eso "mejor que venga y colabore con nosotros y que vea todo lo que se está haciendo porque estamos haciendo mucho trabajo en Vialidad con recursos propios" y es importante que eso "también lo vea".

Además indicó que dialogó con Iguacel por el tema de "los problemas en la obra Comodoro-Caleta por la toma de un obrador. En la zona sur hay dos grupos de la construcción que permanentemente están en conflicto y había un sector que había tomado un obrador de la empresa CPC, que es la que está haciendo la ruta", e indicó que "estamos tratando de dar una mano para ver si podemos descomprimir eso".





