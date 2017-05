El Patagónico | Regionales | POLITICA - 25 mayo 2017 El gobernador tildó a Aranguren como un ministro "antipatagonia" Das Neves volvió a cuestionar al ministro de Energía de la Nación. Dijo: "hace todo para perjudicar a la Patagonia", con proyectos como el de la planta nuclear en Río Negro. Vaticinó que la convocatoria multisectorial que se desarrollará el lunes en la provincia para oponerse a ese proyecto, tendrá un respaldo muy importante. Chubut planteará su queja en la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, que se realizará el 14 y 15 de junio.

El gobernador Mario Das Neves adelantó que en la reunión multisectorial que convocó para el lunes quedará muy clara la posición de Chubut. "Ya nos opusimos a la instalación del basurero nuclear en Gastre, a la megaminería y ahora lo haremos con contundencia contra la central nuclear", afirmó.

Das Neves volvió a manifestar su rechazo a la posibilidad de que se instale una central nuclear en Río Negro y afirmó que esa postura se repite en el resto de la región. "Como ya se empiezan a expresar en contra en Sierra Grande, el gobernador (rionegrino, Alberto) Weretilnek dice ahora que hay siete u ocho posibles lugares para instalarla", sostuvo.

Me han llamado vecinos de Sierra Grande y también organizaciones ciudadanas que claramente se oponen a la instalación de una central nuclear", sostuvo el mandatario provincial. Además fundamentó: "es un despropósito pensar en esta iniciativa cuando compartimos el Golfo San Matías con Río Negro y está muy cerca Península Valdés que es Patrimonio de la Humanidad".

"Iniciativas de estas características demuestran el desconocimiento que hay de las provincias y de la idiosincrasia de la gente, que en nuestra región quiere vivir en un ambiente sano, sostenible y cuidado", subrayó.

Y en ese sentido cuestionó al ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, a quien acusó de adoptar políticas en contra de la Patagonia. "En el caso de Aranguren no me extrañan sus posiciones porque tiene una postura anti Patagonia muy clara, desde que asumió. Parece que lo único que le interesa es perjudicar a nuestra región", expresó.

"Pretender instalar una central nuclear es ir contra la tendencia de los países más desarrollados del mundo, que como Suiza están dejando de lado este tipo de energías", indicó en alusión al referéndum que se celebró el domingo en ese país europeo. Sus ciudadanos votaron cerrar en forma progresiva sus centrales nucleares durante las próximas décadas para reemplazarlas por energías alternativas.

"Nosotros impulsamos las energías limpias, por eso impulsamos los desarrollos eólicos porque cuidamos el ambiente, que es una de las ventajas comparativas más importantes que tiene nuestra provincia y por eso muchos la eligen para vivir", sostuvo.



ANTE EL CONSEJO FEDERAL



Mientras, el ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, cuestionó ayer al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilnek por el acuerdo que junto al Gobierno nacional firmó en China para la construcción de una planta nuclear en esa provincia. Y adelantó que tal postura será planteada en la reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente, en su próxima reunión nacional.

Agulleiro sostuvo que Chubut comparte con Río Negro el Golfo San Matías. "Hay recursos naturales compartidos, y además a pocos kilómetros está Península Valdés que es Patrimonio Histórico de la Humanidad", argumentó.

"El gobernador de Río Negro no debe dejar de saber que la zona de Las Grutas, Playas Doradas y demás se desarrollaron gracias también a las políticas de conservación impulsadas desde Chubut", indicó.

En ese orden, sostuvo: "se hacen algunos comentarios que pueden ser políticamente correctos, pero nosotros lo que decimos es que estamos en contra y objetamos la posible instalación de esa central nuclear, más allá de que le moleste o incomode al gobernador de Río Negro".

Agulleiro señaló: "nuestra postura está basada en el cuidado de los intereses de los chubutenses, y la instalación de una central nuclear nos va a afectar como provincia y vamos a sostener nuestra posición en todos los ámbitos".

Destacó que los días 14 y 15 de junio se va a producir la próxima reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente y adelantó: "ahí también vamos a manifestar nuestra posición contraria a la instalación de una central nuclear".

Agulleiro agregó que esa posibilidad de instalar una central nuclear "también va en contra de nuestro desarrollo energético, porque nuestra zona tiene un potencial enorme de desarrollo de energías limpias, como es la eólica, que es más barata y limpia que la energía nuclear y tiene cero riesgo ambiental".





