El Patagónico | Regionales - 24 enero 2017 El gobernador volverá mañana a Buenos Aires "para darle continuidad a temas planteados" El gobernador no descartó volver a reunirse con el ministro de Trabajo de la Nación y estimó en los próximos días poder encontrarse con el presidente de Aerolíneas Argentinas. Mario Das Neves confirmó que mañana volverá a Buenos Aires para "darle continuidad a los temas planteados".

Así lo indicó en referencia a los encuentros que mantuvo la semana pasada con los ministros nacionales de Trabajo, Jorge Triaca y del Interior, Rogelio Frigerio, y además hizo especial hincapié en la nota enviada al nuevo presidente de Aerolíneas Argentinas, Mario Dell' Acqua, por el esquema de vuelos a Chubut.

"Probablemente el miércoles (por mañana) tengamos la reunión textil, en tanto y en cuanto participe la gente de Producción, porque con Triaca –ministro de Trabajo de la Nación- no tenemos ningún problema, pero son respuestas direccionadas al salvataje de los compañeros que hoy tienen problemas laborales", dijo Das Neves.

El gobernador también sostuvo que "lo importante es saber el pensamiento y las acciones que va a llevar adelante el Gobierno nacional en las textiles porque no solamente estamos mal los chubutenses, sino también La Rioja y Chaco tienen serios problemas".

Por otra parte, se refirió a la situación de los vuelos a Chubut. "Hoy (por ayer) salió Carlos Castro Blanco –titular de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Trelew-, diciendo que se ponga las pilas Adrián Maderna y estoy en contacto con el intendente de la ciudad y con todos. Yo recientemente he hablado con el presidente de Aerolíneas y le he mandado una nota, por lo que tengo en conocimiento ya volvió del encuentro internacional en Madrid y calculo que estos días nos podemos reunir".

"Es un tema de la provincia y de la región porque están cancelando destinos, no es un tema fácil, tenemos que hacer una reunión como corresponde, con detalles y demás cosas, finalizó Mario Das Neves.





Fuente: