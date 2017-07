El gobernador ya promulgó la ley de endeudamiento

El gobernador Mario Das Neves confirmó que ya promulgó la ley del endeudamiento luego de haber sido aprobada por la Legislatura provincial. Lo manifestó al brindar una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, en Rawson, luego de encabezar la firma de contratos para efectuar obras de ampliaciones en escuelas de Puerto Madryn y Esquel.De esa forma el mandatario que ya promulgó la ley del endeudamiento por más de 32 millones de dólares, que permitirá al Ejecutivo Provincial destinar parte de los fondos a los municipios y comunas rurales para que puedan afrontar, entre otras, cuestiones gastos corrientes y pago de deudas.La recuperación de la confianza de Chubut en el orden nacional e internacional fue considerada un tema clave por el gobernador, quien sostuvo que los fondos conseguidos en el exterior permiten que en la actualidad "nuestra provincia tiene obras en todas las localidades, en todas las localidades, como no existe en ningún otro lugar del país"."Esa recuperación de la confianza como institución nos ha permitido conseguir los fondos para que hoy haya obras en todas las localidades, en todas las localidades", enfatizó Das Neves, quien además puso en valor el normal funcionamiento del Estado provincial."Todos los meses se pagan sueldos, todos los meses se pagan jubilaciones y a todos los proveedores se les ha acortado, de una manera u otra, el plazo de mora que tenía el Estado. Esa es nuestra responsabilidad y es lo que mostramos", sostuvo.CAMPAÑA POLITICA Además, el gobernador se refirió al inicio de campaña para las elecciones de este año, donde en Chubut se renovarán dos bancas de diputados nacionales.En alusión a la campaña de Cambiemos, Das Neves señaló: "ahora hablan del timbreo" y recordó: "ya desde el año 83 hacíamos el puerta a puerta, no había timbres y había que golpear las puertas. Y siempre las hemos golpeado, siempre hemos dado la cara y la vamos a seguir dando".Sobre su gestión de gobierno y la propuesta del Frente Chubut para Todos indicó: "también hay cosas que no las pudimos hacer, sabemos que estamos en deuda con algunas cosas", pero aseguró: "este es un gobierno de chubutenses, que tiene como objetivo trabajar para el engrandecimiento de nuestra provincia, como ha quedado demostrado en algunos análisis y encuestas que se hicieron a nivel nacional".JUBILACIONESY PENSIONESTambién ayer Das Neves anunció el incremento del 20% de las jubilaciones y pensiones mínimas provinciales, además de las de discapacidad y de ex combatientes.El mandatario provincial confirmó que firmó el decreto Nº 877 para otorgar el aumento de las jubilaciones mínimas, que en Chubut serán de 9.150 pesos, y de las pensiones mínimas, que pasarán a ser de 6856 pesos.También las correspondientes al Decreto Ley Provincial Nº 2228, que serán de 6.856 pesos; de discapacidad, que percibirán 8.926 pesos; y del Régimen Especial Ex Combatientes que se incrementan a 7.350 pesos.El incremento de los haberes mínimos de las prestaciones previsionales otorgadas por el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) rige desde el 1 de julio.