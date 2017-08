El Gobierno acompañó a familiares de víctimas en el acto del 45° aniversario

El Gobierno del Chubut, representado por el subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Petersen, acompañó ayer a familiares de las víctimas de la denominada " Masacre de Trelew ", al conmemorarse el 45° aniversario del hecho considerado como el inicio del terrorismo de Estado en Argentina. Fue cuando en la base Almirante Zar personal militar de la Armada fusiló a 19 presos políticos, de los cuales solo sobrevivieron tres: Alberto Camps, Ricardo Aidar y María Antonia Berger.El acto se desarrolló en el Centro Cultural por la Memoria, un espacio recuperado por decisión del gobernador Mario Das Neves, que este 22 de agosto cumplió los 10 años de su apertura.Tras reunirse en la Casa de Gobierno con el mandatario provincial, los familiares de las víctimas de aquel 22 de agosto de 1972 se trasladaron al Centro Cultural por la Memoria, (ex aeropuerto de Trelew), para asistir al que fue el acto central en conmemoración a la "Masacre de Trelew".Durante el acto, y previo a los discursos centrados en la "Memoria, Verdad y Justicia", se firmó el acta constitutiva de la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Masacre de Trelew, alcanzando de esta manera un objetivo planteado hace años.Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, pronunciaron sus discursos Encarnación Díaz de Mulhall (militante detenida durante el "Trelewazo"); Marcelo Duhalde (hermano de Eduardo Luis Duhalde, abogado de presos políticos y ex titular de Derechos Humanos de la Nación); Mabel Sessa; Gustavo Schiavo; Sara Kohan (hermana de Alfredo Kohan, fusilado); Guido Quieto (hijo de Roberto Quieto, uno de los jefes de FAR); Hilda Bonardi de Toschi (viuda de Humberto Toschi, fusilado); Raquel Camps (hija de Alberto Camps, herido y sobreviviente), cerrando el acto el subsecretario de Derechos Humanos del Chubut, Oscar Petersen.En representación del Gobierno, Petersen recordó la inauguración del Centro Cultural por la Memoria el 22 de agosto de 2007 efectuada por el mandatario provincial y destacó la construcción, actualmente en marcha, del Archivo Provincial para la Memoria, también en el predio del ex aeropuerto donde funcionará la sede de la Asociación Civil de Familiares de Víctimas de la Masacre de Trelew.Junto al subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia también participó del acto el subsecretario de Gobierno, Alejandro Apphesberho, entre otros.