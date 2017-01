El Patagónico | Regionales | PARO - 18 enero 2017 El Gobierno advierte que apercibirá a los anestesistas del Hospital Regional El ministro de Salud de Chubut, Ignacio Hernández, adelantó ayer que si los anestesistas del Hospital Regional no vuelven al servicio serán sancionados ya que "Provincia ya les hizo una propuesta económica" con la que se mejorará sus ya importantes ingresos. El gobernador Mario Das Neves también criticó a los profesionales al asegurar: "quieren ganar lo que nadie gana en este país".

Las medidas de acción directa que los anestesistas del Hospital Regional llevan adelante desde hace dos semanas, en las que solo se realizan operaciones de urgencia ya que las restantes fueron reprogramadas, mereció ayer una dura respuesta del gobernador Mario Das Neves y del ministro de Salud, Ignacio Hernández, quien indicó que el gobierno ya les hizo una oferta salarial.

El gobernador habló ayer de los anestesistas luego de referirse a los pediatras del hospital de Rawson a quienes recomendó que, "en vez de hablar de emergencia pediátrica, se fijen lo que están haciendo con las licencias psicológicas, que son un verdadero curro", remarcó.

"Hay problemas para conseguir pediatras en todo el país" dijo el mandatario provincial, quien reiteró: "Rawson tiene mayor cantidad de pediatras que Trelew y Comodoro. Uno tiene licencia, el otro por maternidad, dos con certificados psicológicos y no se puede andar tapando esos agujeros. Un profesional no es fácil reemplazarlo", expresó.

Respecto a los anestesistas señaló que estos profesionales "vuelven a arremeter siempre porque tienen un lugar de privilegio dentro de la salud. Quieren ganar lo que nadie gana en este país, o lo que puede ganar un juez, pero quieren ganar cifras siderales. Molestan a la gente, reprograman operaciones", cuestionó, por lo que pidió: "hay que tener en claro quién es quién acá".



PIDIO QUE

LEVANTEN MEDIDAS

El ministro de Salud, Ignacio Hernández, también se refirió al conflicto con los anestesistas. En diálogo con Radio Del Mar, el funcionario comentó que el lunes acercó una propuesta económica al sector que, como medida de protesta, no realiza su trabajo, salvo en operaciones de urgencia.

Luego de sus vacaciones, el ministro se encontró el lunes con este conflicto y de inmediato se elaboró una propuesta pero dijo estar sorprendido con la retención de servicios ya que "estábamos discutiendo y charlando las pautas económicas para el año. Por eso, entendemos, la medida no tiene sustento alguno".

De todos modos, Hernández recordó: "es una práctica a las que nos tienen acostumbrados, porque siempre toman estas decisiones en medio de una mesa de diálogo y de charla. Nos molesta mucho este proceder porque la gente se queda sin la cobertura", acotó.

El ministro se negó a hablar del monto de reclamo y de la propuesta que el gobierno giró a los anestesistas, pero sin entrar en detalles para no complicar la negociación, dijo que la suma de la que se está hablando "es mucha".

En ese contexto, Hernández, que confirmó que el viernes estará en Comodoro Rivadavia, dijo que de no recibir ninguna respuesta "mandaremos por escrito un apercibimiento porque la verdad no se justifica la medida, ya que estamos dialogando para ponernos de acuerdo", concluyó.

