El Gobierno blanqueó que estudia la extención de la edad jubilatoria

El director general de Anses, Emilio Basavilbaso, reconoció la intención del Ejecutivo de extender la edad jubilatoria, aunque sea de manera "voluntaria".

En declaraciones a radio La Red, el funcionario dijo que "el Gobierno presentó el año pasado en el Congreso una propuesta para que dentro de tres años se debata el régimen previsional argentino", al tiempo que añadió que "eso es todo por el momento", debido a que el Parlamento tiene que discutirlo en una comisión especial que aún no fue constituida.

Sin embargo, reconoció que "sí está la intención de analizar las modificaciones al sistema".

Consultado sobre la idea de mover la edad jubilatoria, respondió: "Mi opinión personal es que lo ideal es tener un sistema como he leído que tienen otros países donde la edad es voluntaria".

El funcionario sostuvo que "la persona que quiera jubilarse a los 60 y 65 pueda hacerlo igual que ahora, es mi opinión personal, no hay un proyecto tratándose ahora".

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aclaró ayer que "no hay ningún proyecto" para modificar la edad jubilatoria, aunque aclaró que la ley de Reparación Histórica que impulsó el Gobierno y sancionó el Congreso dispone la creación de una Comisión de Notables que deberá ocuparse de debatir una propuesta sobre el futuro del sistema previsional.

En declaraciones a Crónica TV, Peña afirmó que, en caso de que existan cambios, no serán "inminentes" ni impulsados en forma unilateral por el gobierno.

"Lo que hay que discutir estructuralmente es cómo nos organizamos en las próximas décadas, pero sin ningún factor de miedo como estos que se están agitando", advirtió.

Consultado sobre si existe alguna iniciativa que pueda establecer cambios en la edad jubilatoria, Peña apuntó: "No hay ningún proyecto, lo que hay es una ley, que es la de Reparación Histórica" que establece "la necesidad de una Comisión de Notables para que para 2019 surja una propuesta, que sea una política de Estado en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no y cómo".

Las declaraciones de Peña responden a lo que dijo el director ejecutivo del Anses, Emilio Basavilvaso, quien reconoció en declaraciones radiales la idea de "hacerle alguna modificación al sistema jubilatorio"; una iniciativa que contemplaría aumentar cinco años la edad de jubilación, aunque como opción para los trabajadores.

"No hay ninguna razón para tener miedo. No hay nada inminente. No hay ninguna cosa que se vaya a hacer unilateralmente", afirmó el funcionario, quien aclaró que en caso de que surjan propuestas "es el Congreso el que tendrá que discutirlas en los próximos años".

Además, puso de relieve que la Argentina funciona hoy "con minorías parlamentarias", por lo que "todo se discute y se construye por consenso".

Marcos Peña recordó que la ley de Reparación Histórica ha beneficiado "a más de un millón de jubilados", y agregó: "Estamos pagando los juicios, cosa que era algo urgente que había que resolver".