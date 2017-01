El Gobierno de Chubut acordó con las comunidades mapuches una mesa de diálogo y trabajo

El operativo que desarrolló el martes personal de Gendarmería Nacional en Leleque para liberar las vías de "La Trochita" dejó un saldo de diez detenidos de Lof de Resistencia Cushamen. Tres de ellos se encuentran detenidos en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario de Esquel mientras que los otros siete imputados se encontraban alojados en una comisaría, pero fueron liberados anoche luego de la audiencia de control de detención que presidió el juez Hernán Dal Verne.La medida de liberar las vías fue impulsada por el juez federal Guido Otranto y fue repudiada por diferentes sectores sociales, lo que generó que el miércoles se realizaran movilizaciones en la provincia y también en la Casa del Chubut en Buenos Aires.Además, los integrantes de la comunidad mapuche realizaron vigilias en el Juzgado Federal y en la Comisaría Primera para pedir por la liberación de sus compañeros, lo que finalmente fue descartado por Otranto mediante un comunicado oficial.Sin embargo, mientras se esperaba la decisión del juez federal, la población del Lof de Resistencia Mapuche denunció un nuevo acto de represión por parte de las fuerzas de seguridad en Leleque.El incidente dejó un saldo de varios heridos de bala de goma y también de plomo. El más afectado fue Emilio Jones que recibió un percutor de goma que le quedó incrustado en el maxilar y tuvo que ser operado en El Bolsón, para luego ser trasladado al Hospital de Bariloche debido a su gravedad. Otra de las personas que resultó gravemente lesionada fue Fausto Jones Huala, que se encuentra en terapia intensiva con pérdida del conocimiento por el estallido de un oído y acusa traumatismo de cráneo. También se encuentra internado en Bariloche."Lo que nos preocupa es trabajar para conseguir la libertad de todos los detenidos. El juez federal Otranto negó la excarcelación porque dice no tener garantías de que se puedan presentar cuando el juzgado los cite y lo justifica diciendo que cuando fue Gendarmería muchos miembros de la comunidad corrían escapándose. La realidad es que entraron 200 oficiales muy violentamente", aseguró la integrante de la AADI (Asociación de Abogados del Derecho Indígena), Sonia Ivanoff."No hubo ningún tipo de comunicación de parte de autoridades del Gobierno nacional como el secretario de Derechos Humanos, ni tampoco del Gobierno provincial. Es más, Chubut no tiene secretario de Derechos Humanos", cuestinó Ivanoff."MANTENER LA PAZ SOCIAL"Estos episodios determinaron que el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, mantuviera ayer una reunión con representantes de comunidades mapuches en la Casa de Gobierno, en Rawson, para acordar entablar una mesa de diálogo y trabajo con el objetivo de coordinar una agenda común para realizar un abordaje de temas que son de interés de estos pueblos, "comprometiéndose todos los actores a preservar la paz social".El encuentro contó con la participación del ministro de Gobierno, Pablo Durán; los subsecretarios de Gobierno, Alejandro Apphesberho y de Relaciones Institucionales, Gonzalo Mondillo además del director general de Asuntos Indígenas de la Provincia, Nahuel Ferez. Mientras que en representación de la comunidad mapuche Huentelaf asistieron Johana y Mayco Huentelaf, además de Rubén Romero Saiyhueque. Mientras, por la comunidad Ceferino Namuncurá participó Ina-Lonko y por el Lof Comunidad Puerto Madryn, Joaquín Lucas Antieco.En la reunión, las autoridades provinciales les entregaron a los representantes de las comunidades una copia del oficio judicial librado por el juez federal Guido Otranto que solicitaba la liberación de las vías de "La Trochita"."RETOMAR EL DIALOGO"El lonko de la Comunidad Lof Julio Antieco en Puerto Madryn, Joaquín Lucas Antieco, sostuvo: "por primera vez entré a Casa de Gobierno siendo de Pueblos Originarios que siempre estuve luchando, así que yo le pido a la Comunidad del Lof de Resistencia que siga el diálogo porque acá se ha comenzado un diálogo con los ministros".En este sentido, Antieco consideró: "nosotros queremos trabajar junto al Gobierno para solucionar este tema de los territorios que es muy delicado". También valoró la actitud del Gobierno de Mario Das Neves en impulsar el encuentro que se concretó ayer en la Casa de Gobierno. "La mayoría somos lonkos, estamos conformes con este diálogo que tuvimos y ojala que esto siga", aseguró."Nosotros no queremos romper el diálogo con el Gobierno, habíamos conversado el tema de 'La Trochita' en Vuelta del Río, pero con Nación si se rompió el diálogo", afirmó.