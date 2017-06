El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 27 junio 2017 El Gobierno intimó a las empresas de telefonía móvil a mejorar el servicio "Del total de reclamos que reciben las oficinas de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 64% son problemas de usuarios de telefonía móvil", señalaron desde la Secretaría de Comercio a través de un comunicado.

La Secretaría de Comercio intimó ayer a las empresas de telefonía móvil a que presenten en un plazo no mayor a 15 días un plan para mejorar la calidad de atención de sus clientes y para disminuir los índices de conflictividad en los canales de atención y de resolución de los reclamos.

Los principales motivos de reclamos son el cumplimiento parcial o defectuoso de la prestación del servicio (36%); problemas en la solicitud de baja del servicio (15%); facturación excesiva o de cargos no convenidos (14%); incumplimiento de la prestación del servicio contratado (13%); incumplimiento de oferta, promociones y/o bonificaciones (10%).

De enero a junio de 2017, las multas a empresas de telefonía móvil sumaron algo más de $ 2 millones por infracciones a ley de Lealtad Comercial (22.802) y a ley de Defensa del Consumidor (24.240).

Los principales motivos de las sanciones fueron imprecisiones de la publicidad (27%); publicidad engañosa (27%); incumplimiento de prestación de servicio (14%); falta de exhibición de precios (14%) y tamaño de letra poco legible en avisos (9%).

La intimación fue formulada durante una reunión en la que participaron el subsecretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Comercio, José García Hamilton; y el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño.

Por las empresas de telefonía móvil participaron directivos de Personal, Movistar, Claro y Nextel.

“Le solicitamos a las empresas de telefonía móvil que presenten una propuesta concreta para solucionar los reclamos que existen por parte de los consumidores. Desde el Gobierno estamos dispuestos a formar una mesa de trabajo para solucionar este tema que afecta a muchos usuarios”, dijo Werner.

Por su parte, el director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño explicó que las empresas “tienen que mejorar sus servicios y avanzar en sistemas o medidas para resolver conflictos con los consumidores de forma previa a la presentación formal de denuncias”.

El sistema de conciliación Consumo Protegido es una instancia conciliatoria, prejudicial, que brinda herramientas ágiles para resolver los problemas de los consumidores. Hacer un reclamo es un trámite gratuito, se pueden presentar los reclamos vía Internet en consumidor.gob.ar, no requiere de abogados y es obligatorio para las empresas.

La cartera de Producción precisó que el 64% del total de los reclamos de los consumidores fueron presentados contra las empresas Personal, Movistar, Claro y Nextel.

