El Patagónico | País/Mundo - 07 febrero 2017 El Gobierno lanzará un plan de capacitación para empleados públicos

El Gobierno tiene previsto lanzar este año un plan de capacitación para los empleados públicos como parte de una profunda reforma para "jerarquizar el Estado", dijo ayer el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, en un anuncio recibido con reparos por gremios estatales.

"El objetivo que nos hemos planteado es jerarquizar y transformar el Estado", aseguró el funcionario a radio Mitre, y señaló que si bien actualmente existe el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), en esta etapa buscarán "actualizar esos programas para que la capacitación le sirva al empleado, a su carrera y nos sirva a nosotros, los ciudadanos".

De esta forma, el funcionario confirmó una información publicada ayer por el diario La Nación, que dio cuenta de este proyecto por parte del Gobierno.

En esa línea, Ibarra dijo que, para implementar esta propuesta, deberán tenerse en cuenta las diferentes áreas del Estado, "porque no es lo mismo un empleado del área social que del área administrativa o de tecnología".

El funcionario precisó que entre las ofertas de capacitación que serán puestas en marcha se contarán "cursos de autogestión y cursos virtuales" y aseguró que también se van a "aprovechar las universidades" que ofrezcan capacitación.

Ibarra explicó que el objetivo mayor es "lanzar durante el año la nueva carrera del empleado" público y señaló que, cuando los ciudadanos realizan un trámite, "además de la tecnología, son las personas las que tienen que dar ese servicio, conocer de qué se trata, mostrar compromiso y vocación de servicio".

Consultado sobre la plantilla de empleados estatales, Ibarra señaló que el Gobierno redujo en 15.000 agentes la dotación, pero que ese proceso ya terminó en marzo pasado.

Además indicó que era necesario hacer "cambios profundos que durante décadas no se hicieron" y consideró que sería "natural que se produzcan resistencias" al proceso de modernización.

No obstante, remarcó que "es hora de que se den estos debates" porque -postuló- no se puede "seguir teniendo al Estado como rehén de la política, en el mal sentido".

El plan tiene previsto capacitar a los empleados en nuevas tecnologías estableciendo convenios con universidades públicas y privadas, además de una plataforma virtual de alcance global para capacitar en todo el país.

Los empleados capacitados durante 2016 fueron 25.000, en tanto que este año se estima que la cifra aumentará a 85.000.

En este sentido, el presupuesto para 2017 alcanza a los 60 millones de pesos.

Los cursos serán tanto para los empleados de nivel básico como para quienes tienen puestos de mayor jerarquía y contempla al personal de Presidencia, ministerios, AFIP, PAMI y el Incaa.



REPAROS GREMIALES

En tanto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Hugo "Cachorro" Godoy, aseguró ayer que la formación para los empleados públicos "es bienvenida", pero advirtió que "no debe ser una excusa para justificar un ajuste" ni tampoco para "hacer un negocio con las universidades privadas".

Además, remarcó que "ninguna modificación de las condiciones laborales ni salariales se concretará al margen de la discusión paritaria" e insistió con que, desde el gremio, no se permitirán "aplicaciones de ajuste que vayan en contra de las necesidades de los trabajadores", aludiendo a la posibilidad de que los salarios se ajusten de acuerdo al nivel de capacitación de los empleados, por fuera de las paritarias del sector.







