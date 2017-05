El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 06 mayo 2017 El Gobierno nacional reconoció que YPF disminuyó sus inversiones en Chubut El senador nacional del Frente para la Victoria, Mario Pais, presentó ayer un proyecto de ley por el que se le reclama al Poder Ejecutivo que haga cumplir el contrato firmado, en diciembre de 2013, entre la provincia de Chubut e YPF. La solicitud surgió a partir del informe del jefe Gabinete de Nación, Marcos Peña, en el que se constató la fuerte desinversión de la petrolera en esta provincia.

El informe que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindó la semana pasada al Senado trajo una nueva mala noticia para Chubut. Ante el requerimiento de los planes de inversión de YPF efectuado por el senador Juan Mario Pais, la respuesta da cuenta de una considerable caída proyectada en la producción de gas y petróleo para el ciclo 2017-2021, no considerándose inversiones para la reposición de reservas.

Según Peña, la producción por parte de YPF de gas en Chubut prevé una abrupta una caída de 307.369 millones de metros cúbicos de gas en 2018 a 197.763 en 2021, mientras que el declino previsto en la producción de petróleo va de 2.081.999 metros cúbicos en 2018 a 1.734.646 en 2021.

En tanto, la inversión prevista para este año en materia de exploración -siempre según el informe del jefe de Gabinete- es de solo 9 millones de dólares y en explotación llega a 206 millones. Se trata de cifras significativamente más bajas que el promedio anual desde la recuperación de la petrolera estatal.

En virtud de lo señalado, el senador chubutense presentó ayer un proyecto de ley por el que se reclama al Ministerio de Energía de Nación, que conduce Juan José Aranguren, que haga cumplir el contrato firmado, en diciembre de 2013, entre la provincia y la operadora.

Por el acuerdo aludido, firmado por el entonces CEO de YPF, Miguel Galuccio, se extendió el plazo de todas las concesiones petroleras operadas por YPF S.A. en la provincia, ya que "se constata una caída en el nivel de la inversión en el ámbito de la Cuenca Golfo San Jorge, lo cual determina una menor utilización de equipos de torre y de ejecución de obras de infraestructura, como así también la casi total ausencia de actividad exploratoria".



CONTRATO

En diciembre de 2013, Chubut suscribió con YPF S.A., un contrato de extensión de las concesiones hidrocarburíferas existentes en el territorio provincial, estableciendo un número de equipos de torre destinados a perforación, workover e intervención de pozos, sumado a obras de infraestructura, apuntando a lograr el sostenimiento del horizonte de reservas probadas y probables en los yacimientos que la empresa opera en esta porción de la Cuenca.

Asimismo, la empresa se comprometió a explorar objetivos de frontera u horizontes profundos (no convencionales) de la Cuenca del Golfo San Jorge en la zona oeste de la misma, con una inversión que no se condice con las respuestas brindadas por Peña.

El entendimiento de la petrolera con la provincia también prevé la inversión de 1.000 millones de dólares en el período 2018-2028, cuyo cumplimiento permitiría acceder al último tramo de extensión de concesión hasta 2047.

"Las proyecciones brindadas por el jefe de Gabinete, hablan de una desinversión realmente preocupante, que pone en riesgo la actividad, los ingresos para la provincia y, lo más importante, las fuentes de trabajo de miles de chubutenses. El Gobierno nacional nuevamente le está dando la espalda a Chubut, poniendo en riesgo las paz social en la Región", denunció Pais.

Fuente: