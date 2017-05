El Patagónico | Regionales - 07 mayo 2017 "El Gobierno nacional viene por los sindicatos"

Jorge Avila, titular del gremio de petroleros convencionales, agradeció el apoyo que siempre han brindado a ese sindicato los gobiernos municipal y provincial en la pelea por mantener los puestos de trabajo, pero consideró que “esta pelea es sindical y no política”.

También recordó que gracias a las acciones del gobernador Mario Das Neves se pudieron llevar a cabo las mesas de Energía Chubut con los representantes del Gobierno nacional. “A esta Mesa se llega gracias a que el gobernador la abrió sino en el mes de marzo ya teníamos 1.800 despidos que era lo más fácil, pero nosotros tomamos la rienda del problema y dijimos que íbamos a ir por lo nuestro", afirmó.

El secretario general de Petrolero Privados también criticó al gobierno de Mauricio Macri por las políticas que impulsa y que ponen en jaque a los trabajadores. “Este Gobierno nacional tiene una facultad de presionar y llevar a la rastra a todo el mundo. General Electric, los docentes y Sancor son un claro ejemplo. Ellos vienen por los sindicatos y si no asumimos eso, nosotros no estamos haciendo las cosas como corresponde", admitió.

"Ahora la responsabilidad es defender lo que tenemos y encontrar la mejor herramienta que tenemos para cerrar esta etapa que creo que es la más dura de todas y los tres meses durísimos que tenemos para esta institución porque nos van tirar todo en la cancha”, agregó.





