El Patagónico | País/Mundo - 27 junio 2017 "El Gobierno necesita a Cristina para discutir sobre el pasado"

Arrancó a pleno la campaña tras el cierre de listas para las PASO, y el precandidato a senador por la provincia de Buenos Aires del frente "1País", Sergio Massa, embistió en simultáneo contra la expresidente Cristina de Kirchner y contra el Gobierno nacional.

Para el líder del Frente Renovador, Cristina decidió competir en los comicios legislativos porque "necesita los fueros", y advirtió que al gobierno le sirve que sea candidata para poder "discutir pasado".

"Lo más importante es que quedó claro cuál va a ser el eje de la campaña y qué se vota en esta elección. Está claro que Cristina necesita los fueros, y por eso decide ser candidata. Está claro también que el Gobierno necesita a Cristina de candidata porque le permite discutir el pasado y no el presente", aseveró.

En declaraciones a radio La Red, el actual diputado dijo que junto a Margarita Stolbizer, segunda precandidata a la Cámara alta, representan "una alternativa para discutir presente y futuro de los argentinos".

Tras admitir que hubo "algún intento" por parte del sector de Florencio Randazzo para participar de una interna, Massa explicó que decidieron rechazarlo porque "eso se construye sobre la base de ideas y propuestas en común, no es simplemente ver cómo se amontonan listas o cargos".

Al ser consultado sobre el quinto lugar en la lista de postulantes a la Cámara de diputados que ocupa en la lista de Unidad Ciudad el ex gobernador bonaerense y candidato presidencial Daniel Scioli, el exintendente de Tigre también lo adjudicó a la situación judicial.

"La búsqueda de fueros lleva a la mayoría a buscar cualquier lugar que les permita protegerse del accionar de la Justicia. Pero en definitiva la sociedad no es tonta, se da cuenta de que se gana tiempo, se meten chicanas judiciales, se gana tiempo. Pensemos que hoy, todavía, por ser senador, (Carlos) Menem no cumple la condena", resaltó.

Por último, y tras asegurar que aceptaría un debate "con todos los candidatos" en la provincia de Buenos Aires, Massa minimizó la salida de 1País a último momento del partido Libres del Sur, al afirmar que hubo "una discusión respecto de lugares en las listas pero hoy no es tiempo de discutir eso".

