El Gobierno niega un ajuste para después de las elecciones

Como en 2015, Marcos Peña Braun dice que no harán lo que piensan hacer.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó la posibilidad de un "ajuste" luego de las elecciones de octubre y sostuvo que eso "es un fantasma que agitan los que quieren generar miedo".

"La Argentina después de las elecciones necesita seguir creciendo", afirmó Peña en una conferencia de prensa en la que también abordó temas como la suba del dólar, la situación del empleo, el aumento de la nafta y la intervención a algunos sindicatos.

Peña también se manifestó contra del sistema de primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO) que, consideró, "complican" y "alargan" el período electoral, y dejó claro que la suba del dólar a 17 pesos es algo "previsible" y "posible" en un contexto de normalidad.

Estos fueron algunos de los temas que abordó el Jefe de ministros durante un intercambio con la prensa en el Centro Cultural Kirchner (CCK), poco después de concluir una reunión de gabinete ampliada, que encabezó el presidente Mauricio Macri y que sumó a los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; de Jujuy, Gerardo Morales; de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y de Corrientes, Ricardo Colombi.

"No, no viene un ajuste, y ese fantasma que se agita permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que no pueden construir esperanza y solo quieren generar miedo", dijo Peña ante una consulta de la prensa.

Al contrario, dijo Peña, "después de las elecciones, la Argentina necesita seguir creciendo, y lo hará más aún que lo que va a crecer este año".

También en el marco de los temas electorales, Peña se refirió a la preocupación de la Cámara Nacional Electoral por una eventual "falta de control judicial en el escrutinio" de los próximos comicios, al estar involucrada una empresa privada (Indra), a lo que respondió: "La transparencia del comicio está garantizada".

El jefe de Gabinete dejó claro que "tanto la situación de Indra -la empresa española que estará a cargo del escrutinio provisorio- como la organización del comicio es muy similar a cómo fue en 2015", cuando, dijo, "no hubo reportes mayores de inconvenientes ni de otras cuestiones".

En este contexto, remarcó que el gobierno nacional y el oficialismo en el Congreso de Nación viene planteando "la necesidad de una reforma política", que contempla la implementación de la Boleta Unica Electrónica (BUE) en todo el país.





SOBRE EL DOLAR

Respecto a la evolución del tipo de cambio, el ministro coordinador recordó que "hay quienes creen que está atrasado, que para potenciar la competitividad hay que dejarlo que suba, y otros creen que no", pero consideró que "esta suba era previsible y posible". Ayer el dólar superó los $ 17 y alcanzó un récord histórico.

Según Peña el incremento del dólar "se está desarrollando en un contexto de normalidad y tranquilidad" y aseguró que "los argentinos ya no están pendientes del dólar". "Esto destierra los discursos sobre la bicicleta financiera", aseveró.

Consultado sobre el último aumento en el precio de los combustibles, consideró que el incremento "este año va a acompañar la inflación", al tiempo que defendió el "camino de convergencia hacia precios internacionales".

El jefe de Gabinete también se refirió al conflicto que atraviesan los trabajadores de la empresa Pepsico, quienes perdieron su empleo a raíz del cierre de una de las plantas ubicada en Florida, en el la localidad de Vicente López.

En este marco, Peña dijo que "en meses no se construyen millones de puestos de trabajo, sobre todo después de lo que se vivió en Argentina en los últimos años", al tiempo que aclaró que los puestos de empleo prometidos por el presidente Macri "se generarán en el mediano y largo plazo".

A la reunión de gabinete ampliado concurrieron más de 1800 funcionarios entre Nación, provincias y municipios. Del encuentro, en el que se delineó el mensaje de trabajo para lo que resta del año, participaron además los gobernadores de las provincias de Jujuy, Gerardo Morales, y de Corrientes, Gerardo Colombi.