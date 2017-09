El Patagónico | Regionales | GREMIALES - 16 septiembre 2017 El Gobierno ofreció a ATE el ingreso de 100 monotributistas, pero el gremio lo rechazó En la mesa paritaria que se desarrolló en Rawson, el Ministerio de Educación ofreció para noviembre el ingreso a planta transitoria de 100 auxiliares de la educación que hoy están contratados como monotributistas. Sin embargo, desde la Seccional Comodoro Rivadavia rechazaron esa oferta sobre la base de un expediente de 2016 cuando se negoció el traspaso de 80 agentes de esta ciudad. El viernes volverán a reunirse las partes.

Luego de más de un mes de conflicto, finalmente el Gobierno provincial se reunió con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). La mesa paritaria tuvo lugar el jueves en Rawson con la presencia de la Seccional Comodoro Rivadavia y el gremio de UPCN (Unión Personal Civil de Nación).

Allí se trató el ingreso a planta transitoria de auxiliares de la educación que están contratados como monotributistas, es decir que deben pagar contribuciones para prestar funciones.

Según explicó Gerardo Coronado, titular de la Seccional local de ATE, el Ministerio de Educación, representado por el secretario de Recursos, Apoyo y Servicios Auxiliares, Carlos Plantey, ofreció para noviembre el ingreso de 100 agentes en toda la provincia. Sin embargo, desde el gremio el número fue considerado insuficiente.

"Es muy poca la cantidad, no es nada, y prácticamente fue rechazada esta propuesta. Nosotros no aceptamos que entren 100 en la provincia cuando en realidad en Comodoro tenemos 300", sostuvo Coronado.

El dirigente explicó que la Seccional expuso en sus argumentos el expediente 5053/16 que está abierto, pero sin ninguna firma. "Queremos que le den curso y que se comience a trabajar de nuevo con ese expediente. En primera instancia eran 80 los compañeros, así que vamos a seguir peleando para que ingrese más gente", señaló.



AL MENOS 80 INGRESOS PARA COMODORO

Desde la Seccional también exigen que la mayor cantidad de ingresos sean de Comodoro Rivadavia, en virtud de que el conflicto que llevó a la mesa paritaria fue el iniciado hace más de un mes en esta ciudad.

Por lo pronto habrá que ver qué sucede en la mesa de conciliación obligatoria que dictó esta semana la Secretaría de Trabajo y que tendrá lugar el viernes próximo en Rawson. Lo que sí se sabe es que ATE insistirá con un pedido de aumento salarial, ya que en el encuentro del jueves no se pudo tratar por no estar representado el Ministerio de Economía. Ese pedido se volverá a efectuar y la expectativa es que le den curso, junto a las negociaciones por ingreso de personal.

El conflicto de ATE comenzó hace más de un mes en Comodoro Rivadavia por el pedido de pase a planta transitoria de 300 trabajadores que son monotributistas. Por el reclamo hubo una manifestación en el centro de la ciudad y otra en el cruce de la ruta 3 y 26, donde estuvo cortado el tránsito. Además fueron suspendidas las clases en 50 escuelas y jardines de la ciudad por una retención de servicios que iniciaron los auxiliares de la educación.

En ese marco, padres de la Escuela 743 presentaron un recurso de amparo, mientras los del Jardín de Rada Tilly 407 se ofrecieron a limpiar las instalaciones con tal de que sus hijos vuelvan a las aulas, accionar que recibió críticas de diversos sectores, pero también acompañamiento.

