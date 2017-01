El Patagónico | Regionales | EDUCACION - 21 enero 2017 El Gobierno provincial comenzó con la entrega de 1.935 kits escolares La ministro de la Familia del Chubut, Leticia Huichaqueo, informó que el Gobierno provincial comenzó con la entrega de 1.935 kits escolares a las escuelas primarias y secundarias ubicadas en zonas rurales de la cordillera y el interior. El monto de inversión en este 2017 fue de 11 millones de pesos, diferenciándose de los 6,7 millones del año pasado.

De los 1.935 kits, 725 están destinados al nivel primario y contienen 33 productos, en tanto que los restantes 1.210 tienen 22 productos y son para alumnos de secundaria. En total son 25 las escuelas beneficiadas, según confirmó la propia ministro al remarcar: "estamos cumpliendo con lo que nos pide el gobernador Mario Das Neves para que los kits escolares lleguen completos en tiempo y forma y que sean de primeras marcas".

Huichaqueo explicó: "ya comenzaron a distribuirse en distintos lugares de la provincia donde el ciclo lectivo comienza el próximo lunes 23" y detalló que "en principio son 10 escuelas primarias y 15 de nivel secundario".

Agregó que para esta distribución "hemos hecho un trabajo con el Ministerio de Educación para hacer un registro de los alumnos y para saber las escuelas".

En relación a la entrega, señaló que "la estamos llevando adelante en dos etapas. Esta de ahora y una segunda en el mes de marzo con el comienzo del ciclo lectivo en el resto de la provincia".

Además, Huichaqueo resaltó: "el año pasado hubo una inversión de 6,7 millones de pesos y en este año van a ser 11 millones de pesos los invertidos para kits escolares en Chubut".

Asimismo, la titular de la cartera de Familia remarcó: "la idea es que el no tener recursos no sea un impedimento para poder asistir a la escuela. En eso estamos muy atentos y como Estado tenemos la responsabilidad de que el alumno concurra a la escuela y garantizar que tenga las condiciones dignas como para poder tener este recurso".

Por último, Huichaqueo afirmó: "los kits no tienen sello ni del Ministerio, ni del Gobierno de la Provincia, porque en esto también debemos cuidar a la persona que lo recibe; ninguna distinción por carecer del recurso económico. Debemos equiparar e igualar en derechos, sobre todo en niños y adolescentes".

