El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 28 mayo 2017 El Gobierno rechazará el acuerdo con Odebrecht y reveló maniobras El ministro de Justicia, confirmó que ni el Poder Ejecutivo ni la Procuración general de Alejandra Gils Carbó aceptarán el acuerdo ofrecido por Odebrecht para brindar información sobre el pago de sobornos en la Argentina.

"Como está planteado el acuerdo se considera que es improcedente". Con esa frase el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, confirmó que ni el Poder Ejecutivo ni la Procuración general de Alejandra Gils Carbó aceptarán el acuerdo ofrecido por Odebrecht para ofrecer información sobre el pago de sobornos en la Argentina a cambio de mantener las obras iniciadas.

"El acuerdo está dirigido al Ministerio Público Fiscal. El Poder Ejecutivo nao puede negociar proyectos que estén involucrados con procesos judiciales en trámite", aclaró el funcionario en diálogo con Radio 10. "En los términos como está planteado no puede proceder", reiteró el ministro sobre la propuesta de la constructora brasileña.

Aunque la posición está tomada, Garavano reveló que en las últimas horas los empresarios sospechados de pagar coimas incorporaron nuevos elementos para convencer a las autoridades judiciales y nacionales. "Nos propusieron agregar documentación complementaria y el acuerdo que el juez Sergio Moro homologó sellado. Eso fue girado a la Oficina Anticorrupción y a la Procuración Nacional del Tesoro (PNT). Son dos notas de procedimientos formales, pero son las que dan marcha al acuerdo en Brasil", detalló el ministro.

"En paralelo estamos trabajamos con la OA y la AGN en la versión de los dictámenes en comisiones verificadas (del Congreso) sobre (la ley de) las responsabilidades penales empresarias, porque se sacaba el acuerdo de colaboración, y el Gobierno considera que debe estar porque es la herramienta para resolver hechos de corrupción", señaló, y anunció que buscan "ver cómo se aplica porque la ley no puede legislar para atrás y es necesario que la justicia cuente con la información suficiente".

Garavano aclaró que "le corresponde a la Justicia llevar a adelante la negociación", pero justificó la intervención del Ejecutivo porque la fiscalía no había avanzado en esclarecer quiénes recibieron los u$s 35 millones que la empre declara haber pagado. "La empresa tiene que colaborar con la Justicia no con el Poder Ejecutivo, nosotros le decimos que deben hacerlo con la Justicia, pero que este acuerdo no es compatible con la legislación argentina", detalló.

"Además, está el tema de los contratos en marcha, donde la PTN tiene que revisar. El abogado del Estado es el que tiene que ver si se paran los contratos adjudicados por el gobierno anterior porque al generar compromisos para el Estado (aceptando el acuerdo) se puede incurrir en compromisos mayores para el Estado. Por eso le damos intervención a la Procuración del Tesoro", explicó el exmagistrado.

Asimismo, puso en duda la veracidad del testimonio de Leonardo Meirelles, quien vinculó a Gustavo Arribas en el pago de coimas, pero no recordó a otros funcionarios de la gestión anterior. "En febrero de la empresa me vinieron a ver y llama la atención la demora en avanza en el esclarecimiento de este tipo de hechos, y que luego termina en una declaración del cambista que no se sabe el tenor, es raro. Procesalmente es extraño no se sabe si es testimonial o indagatoria. Me asombran estas cosas. Siempre se dijo que Comodoro Py no tenía códigos y eso circulaba en los pasillos, me asombra", deslizó.



REPLICA A CRISTINA



Por otra parte, Garavano replicó a Cristina de Kirchner por haber afirmado que fue Mauricio Macri quien liberó los pagos para reactivar el soterramiento del tren Sarmiento junto a la firma brasileña. "No deja de llamarme la atención que la Presiente de la gestión donde se recibieron los u$s 35 millones de sobornos pueda dar clases o hacer recomendaciones en torno a esta cuestión, en un contrato que gestó su gobierno y comenzó a aplicar su gobierno. No salgo del asombro", sostuvo, y advirtió que "son contrataciones muy complejas, obras millonarias, donde hay muchos intereses legítimos en juego". "Hay que ser prudentes y tratar de que se sepa qué pasó con las coimas, pero que la obra también se haga para evitar accidente de tránsito y que la gente llega tiempo a sus trabajo", enfatizó.





Fuente: