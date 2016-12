El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 17 diciembre 2016 El Gobierno se reunió con la CGT por Ganancias y la negociación quedó abierta Por su parte, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, anunció que el lunes se realizarán "asambleas informativas", con cese de tareas entre las 4 y las 12 en todos los medios de transporte del país.

Representantes del Gobierno y autoridades de la CGT se reunieron en la sede del gremio de la Sanidad para intentar avanzar en un acuerdo sobre Ganancias, pero el debate sigue abierto en torno a múltiples ítems como la suba del piso del mínimo no imponible de Ganancias y la exención de las horas extras del impuesto.

Según se supo, no se descartan nuevas reuniones durante el fin de semana. Del encuentro participaron el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, y los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Juan Carlos Schmid.

Según los voceros oficiales, Schmid, que venía de anunciar medidas de fuerza con la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), mostró una postura más dura que Daer durante el encuentro.

Se trata de una negociación "difícil" y lenta, ya que cada punto que se negocia debe ser consultado con el Palacio de Hacienda y los gobernadores, lo que hace que la respuesta del Gobierno no pueda ser inmediata, señalaron las fuentes.

En principio, el Gobierno está dispuesto a subir el mínimo no imponible de Ganancias, pero a cambio de modificar las alícuotas originales, es decir, que menos trabajadores queden alcanzados por el gravamen, pero que los que paguen, tributen más.

Mientras la CGT negocia con el Gobierno nacional la modificación al Impuesto a las Ganancias, que la central exigió que se apruebe antes del cierre de las sesiones extraordinarias, el titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid, anunció que el lunes se realizarán "asambleas informativas", con cese de tareas entre las 4 y las 12, en todos los medios de transporte del país.

Schmid aclaró que durante las asambleas, en las cuales se informará acerca de las negociaciones de la Confederación General del Trabajo con el Gobierno, "los trabajadores no prestarán servicios".

El cese de tareas afectará todos los servicios de subterráneos, trenes, colectivos y aviones, la recolección de basura y el suministro de combustibles. Tampoco habrá transporte de carga, ni movimiento de contenedores portuarios, ni flota marítima y fluvial, precisó el comunicado de la CATT.



"IMPUESTO DISTORSIVO"



El dirigente sindical del Dragado y Balizamiento sostuvo que "el Congreso se tiene que poner los pantalones largos y los gobernadores dejarse de especular. No vamos a tolerar un año más con este impuesto distorsivo". Schmid denunció que "el impuesto al salario no debería estar contemplado, porque además es violatorio del contrato electoral". "Todas las fuerzas políticas, no únicamente Macri, dijeron en su campaña que iban a eliminar este impuesto distorsivo, y después de un año de gobierno no se ha tocado, y en forma desprolija, tarde y mal se ha presentado al final del año", advirtió.

La CATT nuclea a una veintena de sindicatos del transporte terrestre, aéreo, portuario, fluvial y marítimo, entre los que se destacan La Fraternidad, Camioneros, FeMPINRA, UTA, Aeronavegantes, Guincheros y Grúas Móviles, SUPEH Flota, Dragado y Balizamiento, UPSA, UALA, Capitanes y Patrones de Pesca, Señaleros Ferroviarios y la Marina Mercante.

"Vamos a analizar las acciones a tomar si no obtenemos respuestas a los pedidos de exención sobre horas extras y feriados", anunció el secretario adjunto de la CATT, Omar Maturano, de La Fraternidad.

Fuente: