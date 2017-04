El Patagónico | Deportes - 23 abril 2017 El "GP Todos por Comodoro" disputó siete series en el AMC Con la participación de cinco categorías se comenzó a disputar la segunda prueba de la temporada 2017, con la organización del Auto Moto Club y la fiscalización de la Federación Chubutense de Automovilismo. Las baterías de los Renault 12 fueron ganadas por Sebastián Marsicano, Miguel Otero y Eduardo "Lalo" Otero, mientras que en el TC Austral dominaron Rubén Pires y Marcelo Otero. En el TP 1100 largarán adelante Mauro Larrachau y el último ganador en el "Mar y Valle", Walter Jones. Hoy, el valor de la entrada al predio será un alimento no perecedero o un artículo de limpieza. La actividad en pista comenzará a las 9.30 con los tanques llenos, las baterías desde las 11 y las pruebas finales a partir de las 13.

El "GP Todos por Comodoro" arrancó ayer en el autódromo General San Martín con siete series y dos tandas clasificatorias. El TC Patagónico y el TP Gol solamente clasificaron, y el resto disputó sus respectivas baterías en el circuito número 3 de 3.100 metros de extensión.

Las baterías dejaron mucha tela para cortar en el AMC, y las planillas oficiales se entregaron con luz artificial. Es que el comisario deportivo Horacio Fita debió mirar una y otra vez las cámaras para tomar la última palabra.

En las baterías de los Renault 12 quedaron como ganadores el santacruceño Sebastián Marsicano, acompañado por Julio Varone y Santiago Gamba, mientras que en la segunda el vencedor fue Miguel Otero escoltado por Lucas Nicolia y Alejandro Irigoyen. La restante quedó en poder de "Lalo" Otero con mucha diferencia sobre Darío Haag y Cristian Robledo.

Por su parte, en el TC Austral las baterías sabatinas quedaron en poder de Rubén Pires y Marcelo Otero, quienes largarán adelante la segunda final de la temporada. No tuvo un buen arranque Sergio Larreguy, el ganador en Trelew debido a que no pudo terminar su batería.

El cierre de la primera jornada estuvo a cargo del TP 1100 donde finalmente, y luego de rebobinar varias veces la cinta de las cámaras se dio por ganadores a Mauro Larrachau y Walter Jones. Entre los más veloces de la primera prueba estuvieron Leo Carrión y Agustín Montecino, mientras que en la prueba restante se metieron como escoltas de Jones, Nicolás D'elía y Nicolás Trovato. La actividad para hoy en el AMC comenzará a las 9:30 con los tanques llenos, y desde las once las baterías de las categorías TC Patagónico y TP Gol.



MANGINI Y SANDRO ABDALA, LOS RAPIDITOS EN LA CLASIFICACION

En el arranque del "GP Todos x Comodoro", las dos únicas categorías que solamente clasificaron fueron el TC Patagónico y el TP Gol 1.6 que realizó la Súper Clasificación en el autódromo General San Martín del barrio Industrial.

En la máxima categoría provincial, donde hubo 8 máquinas, el piloto Aníbal Mangini se quedó con la pole por apenas 311/1000 sobre Alejandro Conti. El debutante Emanuel Abdala, con el Ford de Pablo Pires, se metió tercero y buscará sumar experiencia en la divisional. Ayer quedó 414/1000 del mejor registro y con excelentes expectativas para la serie de hoy a las 11 de la mañana pactada a seis giros.

Luego se ubicaron "Paco" Rodríguez, Pablo Pires, Mauricio Bona (último ganador en Trelew), Sebastián Gatica y Javier Rodríguez.

Por otra parte, el Turismo Pista Gol 1.6 presentó para la segunda cita del año un parque de 22 máquinas. El defensor del título marcó territorio en Comodoro Rivadavia y se quedó con el mejor tiempo en el General San Martín. Sandro Abdala dominó la Súper Clasificación con un parcial de 1m12s514/1000 y le hizo morder el polvo a su hijo Emanuel en una disputa especial y familiar. El tercero en la conversación fue el santacruceño Juan Pablo D'archivio, mientras que Ariel Abdala y Juan Corchuelo completaron el Top Five.

La primera serie clasificatoria comenzará a las 11 de la mañana, a seis giros, y la restante será a partir de las 11.20, lo que determinará la grilla para las finales en el Auto Moto Club de Comodoro Rivadavia.



