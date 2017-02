El Patagónico | País/Mundo - 04 febrero 2017 El gremio de transportes se suma a la movilización y paro de la CGT en marzo Por su parte, el secretario general del Sindicato de Canillitas y diputado nacional, Omar Plaini, sostuvo que "no tiene sentido seguir con el diálogo, el 7 de marzo los gremios industriales harán una marcha que será muy grande".

El gremio del transporte se adherirá al paro anunciado por la CGT para la segunda quincena de marzo contra la ola de despidos que golpea a diferentes sectores.

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, confirmó en Radio La Red que se sumará a la medida de fuerza y advirtió que "cada vez hay menos fuentes de trabajo", aunque remarcó que quieren "conversar con el presidente" Mauricio Macri para analizar la situación.

"Es un tema que tiene que decidir el Gobierno... han prometido muchas cosas pero vemos que no hay soluciones", sostuvo el dirigente, quien confirmó que el 7 de marzo participarán de una movilización y luego se plegarán a la medida de fuerza de la CGT.

El gremialista argumentó que "cada vez hay menos fuentes de trabajo, esto nos preocupa mucho" y manifestó su predisposición a "conversar con el presidente para ver si podemos encaminar" la situación.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Canillitas y diputado nacional, Omar Plaini, sostuvo que "no tiene sentido seguir con el diálogo, el 7 de marzo los gremios industriales harán una marcha que será muy grande".

En diálogo con "Mañana Sylvestre", por Radio 10, dijo que "la pasividad del Gobierno para respetar el acuerdo antidespidos fue alarmante" y que "la tensión social se profundiza".

El jueves el Consejo Directivo de la CGT, en el marco de un malestar sindical por las políticas del Gobierno, las suspensiones y despidos, decidió una marcha para el 7 de marzo así como un paro nacional en la segunda quincena del mismo mes.

"Nos movilizamos en defensa del trabajo y producción nacional, paritarias libres, convenios colectivos de trabajo, del sistema previsional y de salud de seguridad social, de la educación, en contra de la flexibilización y del aumento indiscriminado de tarifas", resumió uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer.

Luego, Juan Carlos Acuña declaró que "es el inicio de un plan de lucha para que cumplan con los compromisos" y afirmó que " no hay tiempo para el diálogo, la única forma es que reviertan todo lo que están planteando".

"Se sigue generando incertidumbre. Los aumentos en distintos rubros, el cuadro tarifario, eso está erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores", agregaron.

a bancaria amenaza con "medidas de fuerza"

Lo anunciaron tras la fracasada audiencia en el Ministerio de Trabajo con el objeto de destrabar un conflicto por una decisión laboral de no homologar un acuerdo salarial.



SIN ACUERDO

CON BANCARIOS

La representación paritaria de la Asociación Bancaria (AB) advirtió al Ministerio de Trabajo, a las cámaras empresarias del sector y al Banco Central que adoptará las medidas de fuerza que correspondan si al término de los plazos legales estipulados por el fallo judicial difundido anoche "el sector empresario persiste en su negativa a cumplir el acuerdo salarial compensatorio firmado el 23 de noviembre último".

