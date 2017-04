El Patagónico | Deportes - 30 abril 2017 El "Guille de la Patagonia"

Juan Manuel Fangio visitó varias veces a Comodoro Rivadavia. Y en una de las primeras visitas, Guillermo Iglesias Gorostegui se ubicó cerca del quíntuple campeón para que le quede un recuerdo en las fotos. "Era un atrevido yo, pero no quería perderme esa oportunidad cuando vino a la inauguración del autódromo cuando era un triángulo y ahí entablamos un vínculo. Lo seguí y acompañé hasta donde pude. Una vez en Balcarce me acerqué a saludarlo, y él me pregunto de dónde era. De Comodoro, le respondí y ahí me apodó como el 'Guille de la Patagonia'. Al tiempo fue invitado nuevamente y vino a Astra. El pidió que vaya también el 'Guille de la Patagonia'. Su señora siempre me retaba: 'por culpa tuya, Juan tomo vino' me decía. Un personaje ejemplar".

Fuente: