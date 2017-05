El Patagónico | Policiales | HOMICIDIO DE VAZQUEZ - 06 mayo 2017 El hermano de Vázquez declaró que querían asesinarlo porque vio a Vera "coimeando" Con la incorporación del juez Miguel Ángel Caviglia al tribunal y sin conocerse el resultado de la recusación del juez Martín Cosmaro, que fuera presentada ante la Cámara Penal por los defensores de uno de los imputados, finalmente comenzó el juicio por el homicidio de Néstor Vázquez. Su hermano fue uno de los once testigos que se presentaron ayer. Relató que Néstor y él estaban amenazados de muerte porque vio a Claudio "Gallo" Vera pidiendo "coimas" en una empresa de Rada Tilly.

El juicio oral y público por el homicidio de Néstor Vázquez –ocurrido el 17 de marzo de 2014 en la cancha del Club Roca- comenzó ayer en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, a pesar de que no se conoció la postura de la Cámara Penal, tribunal de alzada al que acudió el defensor de Claudio Vera ante la negativa de la recusación que planteó por el juez Martín Cosmaro.

Tal como lo adelantó en exclusiva ayer El Patagónico, el tribunal se completó con el juez Miguel Ángel Caviglia, quien se sumó a la presidencia de Gladys Olavarría y la vocalía de Cosmaro. En tanto que el Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal general, Adrián Cabral, mientras que la querellante, Olga Cañupán, madre de la víctima, fue asistida por el abogado Sergio Romero.

Los imputados Claudio Vera, Miguel Baeza y Misael Henríquez fueron asesorados por los defensores Alberto Lucciani, Esteban Mantecón y Daniel Fuentes, de manera respectiva.

Tras la presentación de las partes, cuestionamientos y reservas de impugnación que a su turno efectuó el defensor de Vera, cada uno presentó su caso para luego tomarse el testimonio de la querellante.

En la primera jornada debieron presentarse dieciséis testigos que fueron convocados por los acusadores, aunque once de ellos cumplieron con el requerimiento y de ese total, uno está privado de la libertad. En su caso, fue evidente que debió recibir algún tipo de coacción porque no sólo cambió la declaración que oportunamente brindó en la Fiscalía, sino que llegó a negar que fuera su firma la que figuraba en el acta.

Miguel Ángel Vázquez, el hermano de la víctima, declaró en tercer término y dijo que vio a Néstor por última vez en la casa del testigo anterior y con este, además, fue hasta la cancha de Roca cuando le informaron que lo habían encontrado muerto.

"A mí me tenían amenazado porque un día lo encontré a Claudio Vera coimeando a un empresario de Rada Tilly en una obra y le dije al 'Vasco' (Luis) Gortari –quien en 2013 era secretario general de la UOCRA local-, y el 28 de noviembre de 2013 durante las elecciones de UOCRA Central, Vera me pegó desde atrás diciéndome 'me mandaste al frente, ¿cómo lo arreglamos?' Y le dije que hable con Gortari. Ahí sacó un arma y me apuntó. No me tiró porque estaban todos los afiliados, pero me dijo que me iba a matar a mi o a mi hermano", agregó.

Su testimonio fue extenso y en él aportó información de otros episodios violentos, como la toma de la conducción del gremio bajo amenazas, cuando echaron a Gortari a punta de pistola y le sacaron la llave, en noviembre de 2013. También se refirió a una emboscada que le tendieron en una obra de Kilómetro 12, donde le balearon la camioneta en la que se desplazaba.

Hay que recordar que el homicidio de Vázquez se produjo el 17 de marzo de 2014 en la cancha del Club Roca y el cuerpo fue encontrado al día siguiente. Una ex pareja de Vera fue la testigo que lo llevó a proceso, pero con el correr del tiempo la joven cambió su declaración y aseguró que lo involucró por despecho, aunque tanto la madre de Vázquez como toda su familia están convencidos de que la muerte de Néstor está relacionada a una interna sindical de la UOCRA.





