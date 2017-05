El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 05 mayo 2017 El hóckey llevó a cabo un torneo solidario El último fin de semana se desarrolló un torneo solidario organizado por la Asociación Austral de Hóckey a beneficio de los jugadores afectados por el temporal, especialmente el club Laprida que cuenta con muchos damnificados. Por otro lado, se decidió que el torneo Apertura de campo se jugará de manera no oficial.

El torneo Apertura de campo de la Asociación Austral de Hóckey, tenía fecha prevista para arrancar el pasado 2 de abril, algo que fue imposible cumplir tras el histórico temporal que se desató el último 29 de marzo.

A medida que la mayoría de los clubes pudo retornar a los entrenamientos, fue necesario establecer un diagrama para comenzar la actividad. Sin embargo, la cantidad de jugadores afectados en las distintas instituciones, y fundamentalmente la situación del club Laprida -con muchos damnificados, el club destruido y sin lugares para entrenar- impidió pensar en un torneo oficial.

A esto se sumó que el acceso a la cancha de Calafate quedó destruido por el efecto de la lluvia y solo se podía jugar en el predio de Comodoro Rugby. Por lo tanto, se decidió retomar la actividad, es decir iniciar el 2017, con un torneo solidario bajo la modalidad de seven, que permitía dividir la cancha de sintético en dos y que todas las categorías pudieran jugar.

El torneo desarrollado el último domingo en Astra fue un éxito. La consigna para los jugadores fue llevar agua, elementos de limpieza y alimentos no perecederos, colecta que luego fue entregada al club Laprida para que lo distribuyan entre los más afectados, muchos de los cuales continúan evacuados o autoevacuados.



SE PREPARA UN TORNEO SIN PUNTOS



El contexto que vive la ciudad no es propicio para el inicio de un torneo oficial de campo, teniendo en cuenta que aún hay muchos jugadores afectados y que el clima ya no acompaña para jugar al aire libre. Al mismo tiempo, desde la Subcomisión de Torneos de la Asociación Austral, también se considera necesario dar rodaje a la actividad deportiva, para lo cual todos los clubes se entrenan habitualmente.

De esta manera se decidió que el fin el domingo 14 de mayo podría comenzar el torneo Apertura aunque de manera no oficial. Es decir: tendrá la modalidad habitual de club contra club y de 11 jugadores, pero no se competirá por puntos. El primer torneo oficial será el de indoor (pista), que habitualmente se disputa durante el invierno en los gimnasios cerrados como ensamblaje entre el apertura y el clausura de campo.





