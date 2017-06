El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 02 junio 2017 El hóckey pondrá en marcha este fin de semana el torneo de pista Tras realizarse tres fechas amistosas de campo, este fin de semana comenzará el primero torneo oficial del año de la Asociación Austral de Hóckey. Será bajo la modalidad indoor durante todo el invierno.

Este fin de semana la de comenzará a rodar por los puntos en el primer torneo oficial de la Asociación Austral de Hóckey en 2017. Sucede que la catástrofe climática impidió que se desarrollara el torneo Apertura de campo con normalidad y para no perder ritmo de actividad, se decidieron hacer fechas con partidos amistosos en la cancha de Calafate hasta que se habilitaran los gimnasios para disputar el tradicional torneo de hóckey indoor o pista.

El último domingo se disputaron siete partidos de campo en el césped sintético de Calafate Rugby Club. En sub 14, Santa Lucía derrotó a Portugués por 5-0 y Náutico empató con el local 1-1. En sub 16, Comodoro derrotó a Chenque 4-0, Náutico hizo lo propio contra Calafate por 1-0 y el restante de la categoría fue empate en cero para Chenque y Portugués. Los caballeros de Calafate vencieron a Chenque por 1 a 0 y en un duelo esperado entre campeonas y subcampeonas del clausura 2016, Náutico goleó a Calafate por 4-0.

En la primera fecha del torneo de pista que se desarrollará en la escuela N° 722 de Próspero Palazzo, las categorías sub 14 y sub 16 jugarán el sábado, en tanto que sub 18, intermedia y las primeras divisiones lo harán el domingo.



CONVOCARON A LAS PRESELECCIONADAS SUB 14 Y SUB 16



Los entrenadores de las selecciones juveniles, Marcelo Guerreiro, Alejandro Molina y Lucas Molina, dieron a conocer la lista de jugadoras preseleccionadas para la Selección Austral de Hóckey en las categorías sub 14 y sub 16, con el objetivo de disputar el Campeonato Regional del 21 al 24 de septiembre en Neuquén.

Las 25 jugadoras preseleccionadas ya comenzaron a entrenar el pasado 27 de mayo en la cancha de césped sintético del club Calafate. El proceso continuará abierto a la posibilidad de seguir incorporando más jugadoras hasta principios de septiembre cuando quedarán finalmente 20 chicas.



LAS PRESELECCIONADAS



Sub 14

Celeste Morales, Martina Alvarez y Paulina Romero (Santa Lucía); Natalia Díaz (Laprida); Albertina Flores y Juana Mendonca (Comodoro Rugby); Dana Lempi y Belén Barría (Deportivo Portugués); Julia Celia, Josefina Celia, Milagros Polle, Francesca Verdier, Valentina Sanabria, María Azúl Barboza, Rosario Manso y Enna Portela (Náutico Rada Tilly); Laureana Solís, Luciana Mendoza, Lucía Céspedes, Aldana Banzen, Abril Quintero y Yasmín Dip (Calafate).



Sub 16

Luna Balcón, Sofía Campoli y Julieta Barrionuevo (Chenque); Abril Díaz, Yazmín Quiroga, Romina Cárcamo y Iara Romero (Deportivo Portugués); Lucía Moreno, Lara Dachs, Candela Reales,Ximena Caamaño y Malena Mutio (Comodoro Rugby); Martina Ponce, Zara Céspedes, Javiera Cuenca, Antonella Navarro, Xiomara Haro, Julieta Alí y Nahir Dip (Calafate); Maia Poblet, Manuela Manso, Oriana Portela, Graciana Carromba y Morena Di Mateo (Náutico Rada Tilly).



PROGRAMA - ESCUELA 722 (B° PROSPERO PALAZZO)



Mañana

15:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Sub 14.

16:00 Laprida vs Santa Lucía; Sub 14.

17:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Sub 16.

18:00 Calafate vs Chenque RC; Sub 16.

19:00 Laprida vs Santa Lucía; Sub 16.



Domingo

10:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge; Sub 14.

11:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Sub 18.

12:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge RC; Sub 16.

13:00 Calafate vs Chenque RC; Sub 18.

14:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge; Primera Damas.

15:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Primera Damas.

16:00 Laprida vs Santa Lucía; Primera Damas.

17:00 Calafate vs Chenque RC; Primera Damas.

18:00 Tiro Federal vs Santa Lucía; Intermedia.

19:00 Calafate vs Chenque RC; Primera Caballeros.



