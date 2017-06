El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 04 junio 2017 El hóckey sigue con la disputa de la primera fecha del torneo de pista

La Asociación Austral de Hóckey continuará hoy desde las 10 en el gimnasio de la Escuela 722 del barrio Próspero Palazzo, con la disputa de la primera fecha del torneo oficial de pista.

En ese contexto, estarán jugando en Primera Damas, Náutico Rada Tilly con San Jorge RC de Caleta Olivia, Comodoro RC ante Deportivo Portugués, Laprida con Santa Lucía y Calafate frente a Chenque.

Además, en Intermedia jugarán Tiro Federal con Santa Lucía, mientras que en el único duelo de Primera Caballeros, se enfrentarán Calafate y Chenque.

Además, por las categorías inferiores estarán jugando Náutico con San Jorge (en Sub 14 y Sub 16) y Comodoro RC ante Deportivo Portugués (Sub 18).



PROGRAMA



Hoy en la Escuela 722 (B° Próspero Palazzo)

10:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge; Sub 14.

11:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Sub 18.

12:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge RC; Sub 16.

13:00 Calafate vs Chenque RC; Sub 18.

14:00 Náutico Rada Tilly vs San Jorge; Primera Damas.

15:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; Primera Damas.

16:00 Laprida vs Santa Lucía; Primera Damas.

17:00 Calafate vs Chenque RC; Primera Damas.

18:00 Tiro Federal vs Santa Lucía; Intermedia.

19:00 Calafate vs Chenque RC; Primera Caballeros.

Fuente: