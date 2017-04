El Patagónico | Deportes - 30 abril 2017 El homenaje siempre en vida

Cuando alguien cumple 50 años, como Guillermo Iglesias Gorostegui en el AMC, siempre es bueno que se lo reconozca en vida. En las nuevas oficinas ubicadas en el ingreso del autódromo General San Martín se colocó una placa con el nombre de todos los presidentes, y eso es un mimo para el ex presidente.

"Es bueno cuando al dirigente se le reconoce lo que hizo en vida. No en vano se puso el nombre de Emilio Moratinos a la calle de boxes, o Enrique Lola a la torre de control. Son cosas que veo como positivas, y que en la secretaría se coloque una placa con el nombre de todos los presidentes no es poca cosa. Es tener presente la historia", afirmó Iglesias Gorostegui.



