El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 30 abril 2017 El Iberostar de Nico Richotti busca coronarse en la Liga de Campeones Venezia de Italia se medirá desde las 12:15 con el Mónaco de Francia por el partido del tercer puesto.

Iberostar Tenerife, organizador del Final Four, jugará hoy el encuentro por el título ante Banvit, de Turquía, por la primera edición de la Liga de Campeones de Básquetbol (Champions League).

El equipo canario contará con la presencia del escolta bahiense Nicolás Richotti, quien marcó 3 puntos (1-3 en triples) y dio una asistencia en 4 minutos en el triunfo 67-58 sobre el Venezia italiano, donde juega el cordobés Ariel Filloy.

El partido decisivo se llevará a cabo desde las 20:15 hora local (15:15 de Argentina) en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, Tenerife.

"No nos debemos confiar. Ellos tienen un plantel más corto que el nuestro, pero dos o tres jugadores a seguir, que son muy fuertes. Será una final durísima", prometió Richotti, ex Náutico Rada Tilly.

Banvit le ganó en la restante semifinal a Mónaco de Francia por 83-74. Y uno de los destacados que mencionó el bahiense resultó el estadounidense Jordan Theodore, responsable de 21 puntos, 11 asistencias y 4 rebotes.

Desde las 12:15 hora de Argentina, en tanto, Venezia, con el concurso del base cordobés Filloy, jugará por el tercer puesto ante Mónaco.



MURCIA QUIERE ACERCARSE A LOS PLAYOFFS DE LA ACB



UCAM Murcia, con presencia argentina, intentará hoy alcanzar un nuevo triunfo en su compromiso ante el Zaragoza, para acercarse a la zona de playoffs de postemporada de la Liga Endesa de la ACB de Básquetbol de España.

El encuentro corresponde a la 31ra. fecha del campeonato y se jugará desde las 12:30 local (7:30 de Argentina) en el Palacio de los Deportes de la ciudad de Murcia.

El base cordobés Facundo Campazzo (14,3 puntos; 5,9 asistencias; 2,7 rebotes y 1,8 recuperos de promedio en el certamen) y el pivote bonaerense Marcos Delía (5,8 puntos y 3,1 rebotes) dirán presente en un quinteto murciano que ganó cinco de los últimos seis partidos que disputó.

Así y todo, los dirigidos por el griego Fotis Katsikaris figuran décimos en la clasificación, con registros de 12 victorias y 16 derrotas. UCAM Murcia no sólo debería ganar los cuatro encuentros que restan sino esperar caídas sucesivas de Andorra (15-13) para aspirar a alguna chance de meterse entre los ocho clasificados para los play offs del torneo.

Desde las 18:30 local (13:30 de Argentina), Real Madrid, con el santafesino Andrés Nocioni en el tramo final de su carrera deportiva (anunció su retiro a la finalización de la temporada), animará una nueva edición del clásico con Estudiantes.

Además, Laboral Baskonia, con la intervención del bonaerense Nicolás Laprovíttola, recibirá a Joventut. Los demás partidos programados son Bilbao Basket-Andorra y Fuenlabrada-Gran Canaria.

Principales posiciones: Valencia 21 triunfos-7 derrotas; Real Madrid 20-7; Baskonia 19-8; Barcelona 19-9; Iberostar Tenerife 19-9; Unicaja Málaga 19-10; Gran Canaria 19-10; Andorra 15-13.



