El imputado por la muerte del ciclista protagonizó ayer un choque con una camioneta

Ana Toro, esposa de Eduardo Leguizamón, el ciclista fallecido el 11 de mayo de 2016 al ser atropellado camino a Diadema, le relató a El Patagónico que ayer alrededor de las 14:30 cuando transitaba por la ruta Nacional 3 a la altura del semáforo de Castelli, observó que se había producido un accidente entre los conductores de una Ford Ranger y una Toyota Hilux.Así comprobó que uno de los conductores involucrados era Luis Moreno, el imputado por el homicidio culposo de su esposo. Si bien Moreno no registra ningún impedimento judicial para conducir vehículos, la mujer confesó que la situación le causó mucha indignación.De acuerdo a los datos recabados por El Patagónico, el choque se produjo cuando el conductor de una Toyota Hilux -patente FPB 374- identificado por fuentes oficiales como Ricardo Clark estaba detenido en el mencionado semáforo de la ruta Nacional 3 en sentido sur-norte.Según precisaron las mismas fuentes, Moreno, a bordo de una Ford Ranger, dominio EUQ 962, impactó la parte trasera de la Hilux . Si bien no se reportaron heridos, intervino en el accidente personal de Tránsito del Módulo Norte y policías de la Comisaría Mosconi.El empleado municipal -director de Pavimentación y de la Planta Asfáltica- no contaba con la licencia de conducir al momento en que se labraban las actuaciones y tampoco presentó el comprobante del seguro obligatorio contra terceros. Por esa razón, el vehículo que conducía quedó secuestrado por disposición del juzgado municipal de Faltas, indicaron las mismas fuentes.Respecto al homicidio culposo de Leguizamón, hay que recordar que la Justicia de Comodoro Rivadavia ya fijó la fecha de juicio contra Moreno.Ese debate será presidido por la juez penal Raquel Tassello y se desarrollará entre el 2 y 5 de octubre. Allí, se ventilará la responsabilidad del conductor que a bordo de una camioneta se habría salido de la cinta asfáltica y habría embestido sobre la banquina al deportista, quien no recibió asistencia y quedó tirado con una hemorragia cerebral que le provocó la muerte.Dos horas después del accidente, Moreno se presentó con la Ford Ranger involucrada en la comisaría Mosconi. Esa camioneta, que no es la misma que conducía ayer, se encuentra secuestrada en relación a la causa que dirige la fiscal general Cecilia Codina junto a la funcionaria Verona Dagotto.